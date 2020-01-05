Синоптики дали прогноз на Рождество: погода резко изменится

Синоптик дала прогноз погоды на Рождество
Погода на Рождество 7 января обещает быть морозной, но без осадков. Небольшой минус по градусам ожидается ночью, днем температура упадет до нуля. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко.
"Завтра днем, 6 января, антициклон из центра Европы вытеснит осадки и повсюду будет сухо. Карта 2. Подморозит. Ночью 1-6 градусов, днем в понедельник 0-3 градуса мороза, на юге и востоке плюс часть Центра до + 2 + 4 градусов", - сообщила Диденко.
Существенные осадки на Рождество маловероятны, будут преобладать небольшие морозы. В столице Украины днем на праздник будет до -2 градусов мороза.
"На Рождество существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю. В Киеве это неясно что ближе к более позднему вечеру и на ночь перейдет в мокрый снег, снизится температура воздуха. Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза", - написала Диденко.
Синоптик сообщила киевлянам, что в ночь на Рождество их ждет морозная погода, которая днем снизится до нуля.
Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)