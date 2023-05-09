UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик розповіла, чи чекати українцям тепла у травні

Фото: Погода наприкінці травня в Україні порадує теплом (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Весна в Україні не дуже тішить мешканців своїм теплом. Чи буде традиційна погода у третьому весняному місяці?

На це питання відповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Новое время".

Коли прийде потепління

Наталія розповіла, що в країні очікується незначне потепління вдень. Вночі залишатимуться холодними. Також у травні в Україну прийдуть традиційні опади.

До речі, ночами не виключені заморозки на ґрунті. Втім, температура буде не надто високою – лише 2-4 градуси тепла.

"Надалі, з 11 числа і до 14-го вночі переважно без опадів, а вдень уже місцями короткочасний дощ. Це означає, що антициклон менше впливатиме на територію України, слабшатиме", - розповіла синоптик.

Експерт повідомила, що дощі будуть теплими, що каже все-таки про наближення літа.

За її словами, потепління прийде до країни з 15 травня.

"Поки що можемо говорити про те, що від 15-16 числа буде зміна синоптичних умов, антициклон повністю покине територію країни, надійде циклон з півдня, за попередніми прогнозами, буде поле зниженого тиску, збільшиться хмарність. Це після 16 числа. Прийдуть дощі, але поки що складно сказати, наскільки тривалі", – резюмувала Птуха.

Прогноз на травень від Наталки Діденко

Синоптик прогнозує потепління вже з 12 травня.

"Але все ж краще зазирнути ближче до кінця тижня - там привітно махає рукою потепління. З 12-го травня температура повітря нарешті підвищиться! На суботу-неділю теплі плани - якраз. Чи дачі, чи городи, чи поїздки важливі й не дуже, чи прогулянки в парку, головне, травень нарешті усміхнеться до нас теплою прекрасною погодою" - написала експерт на Facebook.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні місцями очікуються короткочасні та невеликі дощі. Можливі також заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °.

Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць .

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода