Погода в Украине: тепло пока задерживается

В пятницу, 21 мая, днем на территории страны +17...+18° С, отличатся только Луганская и Донецкая области - там до +23° С. Дожди могут пройти в этот день в Ровенской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

В субботу погода будет ненамного лучше, температура воздуха составит +19...+ 24° С, дожди пройдут в западных областях.

В воскресенье, 23 мая, снова дожди - в западном, частично в Центральном и северном регионах. Потеплеет с +14°С на западе до +25...+28°С в Запорожской и Донецкой областях.

В понедельник, 24 мая, по прогнозу Sinoptik.ua, температура воздуха на территории Украины +20...+24° С, на побережье Азовского моря - до +26. Дожди с грозами пройдут в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях.

Долгожданные жаркие градусы придут еще не скоро. Пляжная погода с температурой до + 28 будет только на востоке и частично юге Украины на следующей неделе.

Загорать можно, но купаться пока вряд ли комфортно - температура воды в Днепре возле Киева +16° С, Десны у Чернигова +17° С, в Азовском море возле Мариуполя +17° С, в Черном море возле Одессы +14° С.

Западный регион Украины продолжает лихорадить: в пятницу дневная температура +15...+19° С; в субботу во Львовской области и Закарпатье местами дожди, на остальной территории +20...+21° С без осадков; в воскресенье, 23 мая днем +11...+13° С, во второй половине дня дожди, кроме Черновицкой области; в понедельник +17...+ 20° С, без осадков. И только во вторник ожидается потепление до +25...+ 27° С, в среду снова похолодание.

В центральных областях в пятницу утром еще очень холодно + 12...+15° С, днем до +19° С. В субботу погода порадует жителей центра Украины: температура воздуха до +22° С, солнечно, без осадков. 23 мая небо затянет тучами, температура понизится, но ненамного, до + 19...+ 21° С.

Из общей картины погоды в центральном регионе выпадает Винницкая область с дождями, снижением дневной температуры до +17° С. В начале рабочей недели в Черкасской и Кировоградской областях возможны дожди. Дневная температура в регионе +18...+ 20° С.

На востоке страны продолжает удерживаться комфортное тепло. В пятницу здесь будет + 19...+ 23° С, без осадков. В выходные ночью + 12 ...+ 15° С, днем + 20...+25° С. В понедельник пройдут дожди с грозами, температура от +19 до +24° С.

В Харькове в выходные переменная облачность, температура воздуха ночью + 12...+ 14° С, днем + 22...+ 24° С, осадки не ожидаются. В понедельник - ухудшение погоды: днем температура снизится до +20° С, дождливо, днем северо-западный ветер до 6 м/сек. Жаркая погода до +27°С в Харькове возможна в середине недели.

На юге Украины 21-24 мая без осадков.

В пятницу температура воздуха ожидается от +17°С в Одесской области до +20°С на Херсонщине. В выходные будет весенняя теплая погода до +25° С. В начале рабочей недели очень солнечно, ветер северо-восточный, северо-западный до 5 м/сек, температура воздуха +20...+25° С. Значительное повышение температуры до +29°С прогнозируется в середине недели.

В северных областях Украины 21 мая температура воздуха +17...+19° С, в субботу +20...+21° С, дождя не будет. В воскресенье, 23 мая температура воздуха снова +15...+19° С, пройдут дожди, повезет только Сумской области с температурой +22° С и без осадков. Но в понедельник дожди прольются и на Сумщину, в других северных областях наоборот прекратятся и температура там будет до +21° С.

В Киеве 21 мая солнца будет много, но температура не поднимется выше +18...+19° С, будет дуть умеренный северо-западный ветер. В выходные дневная температура + 20...+21° С, с субботы на воскресенье повысится ночная температура до +15° С. В субботу - облачно с прояснениями, в воскресенье пасмурно, во второй половине дня ожидается сильный дождь. В понедельник, 24 мая днем без осадков, температура воздуха до +21° С.