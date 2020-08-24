Синоптик предупредила жителей Киева об опасности: возьмите зонтик!

Погода в Киеве на День Независимости может быть омрачена осадками. В столицу идет дождь с грозой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко.

Во время ливня будет достаточно свежо, поэтому не забудьте взять с собой зонт.

"Дорогие киевляне и все, кто собирается отмечать День Независимости Украины в столице и уже выбирается из дома! К нам идет дождь, вероятно с грозой. Во время дождя будет свежо. Поэтому, если вы еще выбираете, какую вышиванку надеть, прихватите зонт", - посоветовала синоптик.

Также эксперт сообщила украинцам, где еще в стране пройдут дожди.

"Сегодня пройдут периодические дожди с грозами (а где-то уже и идут) - на Западе и Севере плюс Винницкая область, температура воздуха +23 +26 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве Центра Украины - без осадков, температура воздуха +27 +32 градуса", - сообщила Диденко.

Также Наталка поздравила всех граждан страны с Днем Независимости Украины.

Как мы ранее сообщали, погода в Украине 24 августа, в День Независимости Украины, будет радовать теплотой большинство областей. При этом все западные и северные регионы окажутся под ударом грозовых ливней.

Также мы рассказывали о лучших локациях для празднования Дня независимости во время путешествия.