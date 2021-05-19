UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптик предупредила о сильных шквалах и грозах: где будет опасная погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет очередную порцию грозовых дождей с порывистым шквальным ветром в четверг, 20 мая. Но и прояснение в некоторых областях завтра будет.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дождей в Украине будет хватать в четверг, а при грозах вероятны сильные порывы ветра.

"Однако появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавщину, Днепропетровщину на Запорожье и Крым... Вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей", - написала она.

Температура в стране в этот день будет умеренной - от +17 до +23 градусов днем, на западе - прохладнее - от +14 до +18.

Синоптик порекомендовала украинцам не прятаться под большими старыми деревьями, а также избегать металлических предметов в случае, если вас застала гроза на улице.

В Киеве 20-го мая будет передышка от дождя. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +18 градусов. Но дожди, по словам синоптика, еще "в перспективе".

А вот суббота, 22 мая, будет без дождей и с потеплением.

Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, как в случае грозы уберечь себя и свое имущество.

Также мы писали, что в Мелитополе выпал огромный град, который по форме и размерам напоминал пельмени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода