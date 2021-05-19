Синоптик предупредила о сильных шквалах и грозах: где будет опасная погода

По ее словам, дождей в Украине будет хватать в четверг, а при грозах вероятны сильные порывы ветра.

"Однако появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавщину, Днепропетровщину на Запорожье и Крым... Вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей", - написала она.

Температура в стране в этот день будет умеренной - от +17 до +23 градусов днем, на западе - прохладнее - от +14 до +18.

Синоптик порекомендовала украинцам не прятаться под большими старыми деревьями, а также избегать металлических предметов в случае, если вас застала гроза на улице.

В Киеве 20-го мая будет передышка от дождя. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +18 градусов. Но дожди, по словам синоптика, еще "в перспективе".

А вот суббота, 22 мая, будет без дождей и с потеплением.