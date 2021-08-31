Синоптик дала прогноз на 1 сентября и сообщила, где будет холоднее всего

По словам эксперта, "осенний пикник начнется на разноцветной градусной лужайке".

Где будет холоднее всего

В западных частях страны будет прохладнее всего, а в Карпатах температура воздуха опустится до +4 градусов.

"Холоднее всего будет в Карпатах, ночью от + 4 до +9 градусов, туристы, берите что-то фундаментальное из снаряжения. В западных областях завтра ожидается в течение дня от +15 до +21 градуса", - рассказала синоптик.

Где будет тепло

Теплее всего будет на Юге страны, там температура еще порадует украинцев.

"На Севере от +18 до +24 градусов. В Центре от винницких +17+18 до днепровских 27 градусов! На Востоке от +23 до +28 градусов. На юге будет теплее, от + 25 до +29 градусов", - сообщила эксперт.

В Киеве 1 сентября будет теплым, от +23 градусов, но есть вероятность дождя. Также Диденко предупредила и об осадках.

"Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской. Все, что вне этого перечня - преимущественно сухая погода", - резюмировала она.

Также синоптик предупредила украинцев, что со 2 сентября в страну придет похолодание.