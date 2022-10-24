Синдром волосяного джгута: лікарка попередила про небезпеку для немовлят

Немовлята настільки беззахисні, що можуть навіть постраждати від маминого волосся чи ж просто нитки, яка причепилася до одягу. Така небезпека називається "синдром волосяного джгута".
Про це розповіла сімейна лікарка Катерина Олесь.
Суть в тому, що волосина легко огортається навколо тонких частин тіла, подразнює ніжну дитячу шкіру, шкіра червоніє, набрякає.
Якщо вчасно не зняти - волосина виконує функцію джгута. Як наслідок, порушення кровообігу в "відтиснутій" ділянці і некроз.
Таке ж може статися, після того як дитина погралась з вашим волоссям, або від тоненької ниточки.
Найчастіше таке трапляється в ділянці статевого члена, на другому місці - пальці на ніжках, далі на руках. Інші ділянки в багато разів рідше.
Зав'язувати чи заплітати волосся, якщо ви перебуваєте близько біля маляти.
Оглядати найбільш вразливі ділянки тіла кілька разів на добу.
Якщо знайшли волосину чи ниточку і вона легко знімається - зняти.
Якщо не знімається, але шкіра незмінена - волосину можна розчинити за допомогою крему для депіляції, нитку обережно захопити пінцентом та розрізати ножицями.
Якщо все ж не вдалося, чи помітили зміни на шкірі - терміново звертайтеся до лікаря.
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