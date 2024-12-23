Синдром святкового серця: що це таке та які симптоми з'являються на Різдво та Новий рік

Що таке синдром святкового серця

Синдром святкового серця (HHS) - це стан, при якому надмірне вживання алкоголю у вихідні та святкові дні може призвести до серцевих аритмій, тобто порушень серцевого ритму.

За словами лікарів, під час святкового сезону цей синдром викликає найбільший страх. Порушення серцевого ритму можуть викликати дуже неприємні наслідки, особливо, якщо не звертати них увагу.

Якщо ви випиваєте під час святкового застілля принаймні 15 порцій алкоголю (приблизно 7 л пива або півтори пляшки вина), за один день, то у вас можуть початися серйозні проблеми.

Вперше цей синдром помітив доктор Філіп Еттінгер та його команда ще у 1978 році, коли в них на очах до лікарні за добу попали 24 пацієнти з фібриляцією передсердь (A-fib) після "п'яних" вихідних.

"Епізоди, як правило, відбувалися після важких вихідних або святкових загулів, що призводило до госпіталізації між неділею та вівторком або безпосередньо перед канікулами наприкінці року. А такі випадки не спостерігаються при інших захворюваннях, пов'язаних з вживанням алкоголю", - пояснив вчений.

Що таке фібриляція передсердь

Фібриляція A-fib є найпоширенішим типом порушення серцевого ритму, і тільки у Британії цифра таких діагнозів вражає - близько 1,4 млн осіб.

Такий діагноз означає, що верхні камери серця передсердя відчувають тріпотіння або посмикування (фібриляція), що заважає серцю підтримувати ефективну циркуляцію крові.

Вчені попереджають, що алкоголь - не єдина причина синдрому святкового серця. Стан погіршують також кофеїн, жирна та солона їжа, а стрес - тільки посилює цей "коктейль".

"Фібриляція передсердь - це не жарт. Це серйозна проблема, оскільки вона може призвести до утворення тромбів в тикері", - вказують науковці.

Вони радять слідкувати за симптомами та одразу звертатися до лікарні швидкої допомоги, якщо є ознаки порушень роботи серця.

Які симптоми у синдрому святкового серця

Також лікарі просять не відкладати звернення за допомогою, а так дійсно роблять часто, бо не хочуть псувати свято та настрій собі та рідним. Але такі вагання можуть призвести до поганих наслідків.

"Люди часто занадто довго чекають, перш ніж вирішити звернутися до відділення невідкладної допомоги. Тому що не хочуть псувати свято для інших, піддаючи їх ризику більших наслідків", - пояснює кардіолог, доктор Амір Лотфі з Програми серця та судин.

Небезпечні симптоми:

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Задишка

Прискорене або переривчасте серцебиття - напади виникають раптово

Якщо до цих симптомів додаються утруднене дихання, запаморочення з втратою свідомості та біль у грудях - допомога лікаря потрібна негайно.

Фібриляція передсердь небезпечна тим, що вона може призвести до інсульту або інфаркту, томі лікарі радять не пропускати важливі симптоми та одразу звертатися за допомогою.