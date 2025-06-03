Синдром самозванця: як він ламає навіть успішних людей і що робити просто зараз

Що таке синдром самозванця і звідки він береться

Синдром самозванця (impostor syndrome) - це внутрішнє переконання, що ваші досягнення не є результатом знань або здібностей, а лише збігом обставин, везінням чи зовнішньою допомогою.

Його описали ще у 1978 році психологині Полін Кланс та Сюзан Імс, досліджуючи саме успішних жінок, які вважали себе некомпетентними попри об’єктивні досягнення.

Парадоксально, але чим більше успіхів людина досягає, тим глибше може бути її переконання у власній "фальшивості". В основі - страх бути "викритим" і знецінення будь-яких заслуг.

"Та нічого особливого я не зробив(ла)", "Мені просто пощастило з проєктом", "Зараз усі подумають, що я некомпетентний(а)…" Знайомо? Це не скромність. Це синдром самозванця - глибоке внутрішнє переконання, що ви - не настільки розумні, здібні або талановиті, як здається іншим. І от-от вас викриють", - пояснює експерт.

Він додав, що найцікавіше - цей синдром найчастіше виникає у людей розумних, освічених і... успішних.

Найчастіше потрапляють у пастку цього синдрому:

Люди з високими стандартами до себе

Перфекціоністи

Першопроходці у родині (наприклад, перші, хто здобув вищу освіту)

Жінки у чоловічих професіях

Ті, хто працює у конкурентному або публічному середовищі

Ті, хто різко змінив вектор діяльності та став успішний у новій справі

Дослідження показують, що понад 70% людей хоча б раз у житті відчували симптоми синдрому самозванця.

Як зрозуміти, що ви у пастці

Ви принижуєте свої досягнення, пояснюючи їх "удачею" або "випадковістю"

Ви постійно сумніваєтеся у своїй компетентності

Вважаєте, що не заслуговуєте на похвалу

Боїтеся, що вас "викриють" (ви не такий компетентний, як здаєтеся)

Завжди прагнете більшого, бо інакше - відчуття провалу

Вам складно приймати компліменти й визнання

Успіх не приносить радості - лише тривогу

Ви працюєте понад міру, щоби "довести" (і собі, і світу), що заслуговуєте на своє місце

"Таке ставлення до себе страшенно виснажує і фактично вбиває задоволення від кар'єри, досягнень, успішності. А ще від себе та життя загалом. Тому вибиратися з цієї пастки варто негайно", - каже фахівець.

Крім того, синдром самозванця не просто додає дискомфорту - він може призвести до хронічної тривожності, прокрастинації, вигоряння і навіть депресії. Людина постійно витрачає сили на переживання, що щось "не тягне", хоча насправді перевиконує план.

Як вибратися з цієї пастки

Визнайте проблему. Перший крок - зрозуміти, що це не правда про вас, а викривлення мислення.

Ведіть журнал досягнень. Записуйте успіхи, результати, відгуки. Навіть дрібні. Це допомагає формувати нову внутрішню опору.

Зміцнюйте самоприйняття. Навчіться відокремлювати себе від ролі чи результату.

Вчіться приймати компліменти. Без пояснень та знецінення.

Дозвольте собі бути недосконалим (ою). Це не ознака слабості, а зрілості.

Підтримуйте себе як друга. Уявіть, що подібне відчуває близька людина - що б ви їй сказали?

Не ізолюйтеся. Поговоріть із тими, кому довіряєте. Ви здивуєтесь, скільки людей переживають те саме.

Зверніться до психотерапевта або коуча. Когнітивно-поведінкова терапія дає ефективні інструменти для роботи з синдромом самозванця

"Синдром самозванця глибоко вкорінений у самооцінці, і самотужки його подолати важко. Зрозуміти, звідки це відчуття "я недостатньо хороший(а)", і поступово навчитися вірити у себе не на словах, а всередині. Це не про "мотивацію", а про глибоку внутрішню трансформацію", - резюмує Віталій Курсік.