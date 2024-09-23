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Синдром неспокійних ніг: чому виникає та головні симптоми

Фото: Чому виникає синдром неспокійних ніг (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Синдром неспокійних ніг (СНН) - це неврологічний розлад, який викликає неприємні відчуття у ногах і непереборне бажання ними рухати, особливо ввечері або вночі.

Чому людина відчуває таке в ногах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Причини синдрому неспокійних ніг

Генетична схильність

Якщо у ваших батьків чи родичів був СНН, ви теж можете мати підвищений ризик його розвитку.

Дефіцит заліза - анемія

Низький рівень гемоглобіну в організмі порушує функцію допаміну – речовини, що відповідає за рухову активність.

Хронічні захворювання

Діабет, ниркова недостатність, паркінсонізм і інші хвороби можуть спричиняти розвиток СНН.

Вагітність

Деякі жінки стикаються з СНН під час третього триместру вагітності, що зазвичай минає після пологів.

Медикаменти

Деякі ліки, наприклад, антидепресанти або антипсихотичні препарати можуть погіршувати симптоми СНН.

Зловживання кавою, міцним чаєм, енергетиками. Вони містять кофеїн, який може спровокувати синдром неспокійних ніг.

Симптоми синдрому неспокійних ніг

Основною ознакою синдрому неспокійних ніг є сильне бажання рухати ногами, що часто супроводжується неприємними відчуттями в кінцівках. До загальних симптомів належать:

  • Дискомфорт: люди з СНН описують відчуття, такі як свербіж, поколювання, повзання, печіння або біль у ногах.
  • Посилення в стані спокою: симптоми зазвичай загострюються під час бездіяльності, наприклад, коли сидите або лежите.
  • Полегшення при русі: фізична активність або рух ніг часто зменшують дискомфорт.
  • Нічні прояви: симптоми найбільш виражені вночі, що може призводити до проблем зі сном та безсоння.
  • Вплив на повсякденне життя: СНН може негативно впливати на якість життя, викликаючи втому, труднощі з концентрацією та порушення настрою.

 

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