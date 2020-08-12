Синдром "компьютерной шеи": врачи рассказали, чем это чревато

Врачи рассказали про так называемый синдром "компьютерной шеи", который может вызывать неприятные последствия вследствие долгого и главное - неправильного сидения за компьютером.

Чреват этот синдром болями - а зачастую серьезными - в спине, шее и голове. Об этом пишет lenta.ua.

Подобные проблемы могут возникнуть, если вы неправильно сидите за рабочим столом.

Медики говорят, что за клавиатурой нужно работать с полностью расслабленными спиной и шеей. Кроме того, следует прямо перед собой поставить монитор.

Не рекомендуется также подгибать одну ногу под себя и отказаться от сидения нога за ногу, это чревато варикозом.

Важно: спина должна быть относительно ног под углом 100-135 градусов.

Если ваша работа связана с сидением за компьютером, эксперты советуют заниматься упражнениями для укрепления мышц шеи и спины, а также делать гимнастику для глаз и разминать руки и плечи каждые 45 минут.

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