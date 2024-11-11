Син Узелкова звернувся до українців після смерті батька: "Ви не розумієте"

Син Узелкова звернувся до хейтерів

У публікації 15-річний Роберт зізнався, що ніколи ще в своєму житті не відчував подібного. Він зауважив, що навіть у цей непростий момент люди не розуміють, що для критики наразі не найкращий час.

"За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду - це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями", - написав Роберт.

"Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому. Що не було зроблено і що не було сказано - я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить", - також зазначив він.

Узелков-молодший додав, що отримав за останні кілька днів багато неприємних повідомлень і висловив думку, що щиро не розуміє людей, які в момент втрати продовжують поливати брудом і писати хейт. Однак були й ті, хто підтримав його, і хлопець подякував їм.

"Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки - я вам вдячний", - написав син В'ячеслава Узелкова.

пост Роберта Узелкова (фото: instagram.com/r0xzsc)

Що відомо про стосунки Роберта Узелкова з батьком

Хлопець народився у шлюбі боксера з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Разом пара була понад 20 років, аж поки кілька років тому не оголосила про розлучення. Також у цьому шлюбі у колишніх закоханих народилася донька Олівія.

Напередодні, кілька місяців тому влітку, Роберт виклав у мережу відвертий пост, у якому розповів про непрості стосунки з батьком. Він заявляв про те, що пережив чимало болісних моментів на тлі їхніх конфліктних взаємин. Після публікації хлопця підтримала його зіркова мати, Марина Боржемська.

Наразі цього посту, як і інших, на сторінці Роберта, немає. Нині там лише одна публікація - звернення хлопця до хейтерів.

Робет Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Що відомо про смерть В'ячеслава Узелкова

Зірковий боксер і телеведучий помер 9 листопада. Наразі офіційна причина смерті залишається невідомою, проте спортсмен проходив лікування та реабілітацію, а навесні йому зробили складну операцію на серці.

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)