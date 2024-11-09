Син Узелкова відреагував на смерть батька, від якого відрікся

У суботу, 9 листопада, помер український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков. Спортсмену було лише 45 років, і трагічну звістку вже прокоментував його син Роберт.
Що написав хлопець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.
У Instagram-stories 15-річний Роберт зізнався, що зіштовхнувся з болісною втратою, попри те, що з батьком у нього були не найпростіші стосунки.
"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б у нас не були стосунки, все одно боляче і неприємно", - написав Роберт.
Роберт Узелков прокоментував смерть батька В'ячеслава Узелкова (фото: instagram.com/r0xzsc)
Не так давно, на початку серпня, Роберт оприлюднив у мережі пост, у якому відверто висловився про складні стосунки з батьком. Більше того, він писав про те, що переживав погрози і обзивання з боку рідної людини, і на тлі цього прийняв рішення взагалі відмовитися від нього.
"Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів - це нормально для нього. Обзивати мене - також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї - теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло", - йшлося у публікації, яку писав Узелков-молодший кілька місяців тому.
"Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться..." - йшлося також там.
Нагадаємо, Роберт народився у шлюбі В'ячеслава Узелкова з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою вони розлучилися після 20 років спільного життя. Окрім сина, у цьому союзі у експари народилася також донька Олівія.
Раніше Боржемська коментувала тему непростих стосунків з колишнім, а також підтримала Роберта на тлі його заяви про зречення батька.
Боксер, як відомо, після розлучення говорив про те, що збирається одружитися вдруге. Свою кохану він представити публіці так і не встиг, проте відомо, що вона підтримувала його у період лікування та реабілітації. Весною спортсмену зробили складну операцію на серці.
Після цього зірка виходив на зв'язок у мережі та ділився з підписниками подробицями, що стосувалися його відновлення. Ще не так давно він показувався під час занять спортом та говорив, що його відновлення проходить нормально. Наразі причина смерті боксера залишається невідомою.
У липні Узелков розповідав про непрості стосунки з мамою під час шлюбу з Боржемською.
У жовтні, кілька тижнів тому, Узелков показав пенсійне посвідчення та розповів про інвалідність.