Син Узелкова відреагував на смерть батька, від якого відрікся

У суботу, 9 листопада, помер український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков . Спортсмену було лише 45 років, і трагічну звістку вже прокоментував його син Роберт.

Син Узелкова відреагував на смерть батька

У Instagram-stories 15-річний Роберт зізнався, що зіштовхнувся з болісною втратою, попри те, що з батьком у нього були не найпростіші стосунки.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б у нас не були стосунки, все одно боляче і неприємно", - написав Роберт.

Роберт Узелков прокоментував смерть батька В'ячеслава Узелкова (фото: instagram.com/r0xzsc)

Що відомо про родину зіркового боксера

Не так давно, на початку серпня, Роберт оприлюднив у мережі пост, у якому відверто висловився про складні стосунки з батьком. Більше того, він писав про те, що переживав погрози і обзивання з боку рідної людини, і на тлі цього прийняв рішення взагалі відмовитися від нього.

"Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів - це нормально для нього. Обзивати мене - також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї - теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло", - йшлося у публікації, яку писав Узелков-молодший кілька місяців тому.

"Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться..." - йшлося також там.

У Роберта Узелкова були непрості стосунки з батьком (фото: instagram.com/r0xzsc)

Нагадаємо, Роберт народився у шлюбі В'ячеслава Узелкова з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою вони розлучилися після 20 років спільного життя. Окрім сина, у цьому союзі у експари народилася також донька Олівія.

Раніше Боржемська коментувала тему непростих стосунків з колишнім, а також підтримала Роберта на тлі його заяви про зречення батька.

У В'ячеслава Узелкова залишилося двоє дітей - син Роберт і донька Олівія (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Боксер, як відомо, після розлучення говорив про те, що збирається одружитися вдруге. Свою кохану він представити публіці так і не встиг, проте відомо, що вона підтримувала його у період лікування та реабілітації. Весною спортсмену зробили складну операцію на серці.

Після цього зірка виходив на зв'язок у мережі та ділився з підписниками подробицями, що стосувалися його відновлення. Ще не так давно він показувався під час занять спортом та говорив, що його відновлення проходить нормально. Наразі причина смерті боксера залишається невідомою.

В'ячеслав Узелков помер у віці 45 років (Фото: instagram.com/uzelkov_official)