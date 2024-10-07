Син Яремчука зробив відверту заяву: "Якби батьки не розлучилися, тато досі би був з нами"

Син Яремчука висловився про батька й маму

На думку Дмитра, між його батьком та матір'ю (Оленою Шевченко) було справжнє кохання. Пара познайомилася у 1972 році, потім вони одружилися й завели дітей. Але дружина Яремчука пішла від нього, а той потім знайшов іншу обраницю.

"Отак у житті буває. Але ми з братом вважаємо, що це рішення було помилковим. Ба більше, я думаю, що якби мої батьки не розлучилися, тато досі би був з нами. Чи жалкувала мама про те, що пішла? Це було велике кохання, тому звісно. Вона поїхала до Києва, вийшла згодом знову заміж, народила ще одного сина", - зізнався син співака.

Брати Яремчуки (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

Він пригадав, що після розлучення батьків разом з братом жив не з матір'ю. Дмитро та Назарій-молодший (другий син Яремчука) здобули освіту в Чернівцях. Після розлучення їхній тато вдруге одружився. Згодом на світ з'явилася його донька Марія. 30 червня 1995 року Яремчук помер.

Назарій Яремчук з першою дружиною та сином Дмитром (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

"Чи шкодував тато, що розлучився з мамою? Я не буду про це говорити. Не хочу зараз озвучувати чогось такого, що потім може викликати конфлікти або невдоволення. Мій тато – особлива людина. Я не хочу бруду, якихось розбірок навколо його імені і, сподіваюся, цього не буде. Хоча можу розповісти, повірте, багато", - зазначив син Яремчука.

Яремчук з синами (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

Де зараз перша дружина Назарія Яремчука

За словами Дмитра, нині його матір у Києві, за рік вона святкуватиме ювілей. Їй виповниться 70 років.

Також син Яремчука розповів, що він та його брат хотіли вивезти маму з Києва на тлі повномасштабної війни. Але вона відмовилася й залишилася в столиці.

"Мама, як і тато, співачка. Вони працювали разом в гурті "Смерічка"... У мами були дуже хороші вокальні дані, вона і зараз може гарно заспівати, однак повністю віддала себе татові. Зіркою був він. А вона - соратником, завжди підтримувала поряд", - додав Дмитро.