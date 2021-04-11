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"Символ Украины": под Киевом мужчина застрелил редкую птицу (фото, видео)

Автор: Анна Киселева

Под Киевом в городе Васильков на улице Донбасской неизвестный застрелил редкую птицу. Информацию о произошедшем рассказал житель дома, возле которого был обнаружен труп аиста. Как выяснилось позже, злоумышленник совершил преступление ради забавы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НПУ в Киевской области.

На Киевщине полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.

"В отдел полиции №1 Обуховского районного управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицы. На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника, им оказался 25-летний молодой человек. Мужчина дал правдивые показания и признался в содеянном", - говорится в заявлении.

Под Киевом мужчина ради забавы застрелил аиста (фото: kv.npu.gov.ua)

Как сообщается, сейчас оружие подозреваемого изъято на экспертизу.

Также по факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения последнем. Досудебное расследование продолжается.

В комментариях под публикацией в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook осуждают поступок мужчины.

  • Лелека - символ України! Скільки тисяч км пташка летіла додому. Ця новина, як ніж в серце...
  • Це ж треба бути таким уй*бком. Який то "місцевий житель"! Місцеві там споконвіку ніколи лелек не чіпали. Дикий чорт має бути депортований на родіну.
  • Не правий хлопець. В Україні цей птах символічний, шанований і малим і дорослим. Видно десь прогавили, виховуючи цього хлопця.

Реакция сети (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области экологи обнаружили на лугах растения, занесенные в Красную книгу Украины. Специалисты увидели популяции гронянки многораздельной и луговой орхидеи.

Ранее сообщалось, что жители Одессы спасли лисенка от жестокой смерти. Животное передали в национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области.

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