Симптомы есть всегда: врач опроверг один из главных мифов о COVID-19

Коронавирус продолжает инфицировать все больше и больше людей. Вопреки мнению, что есть бессимптомные заболевшие, которые не чувствуют болезни и просто являются переносчиками, появилась другая точка зрения. Ее озвучил киевский медик Тарас Жиравецкий. Врач уверен - симптомы есть всегда, но у всех они проявляются по-разному.

Доктор считает, что люди до 35 лет могут переносить COVID-19 в легкой форме, а люди после 35 обязательно его почувствуют. Может возникнуть температура и другие признаки болезни, пишет "Обозреватель".

"Симптомы всегда есть. Это заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль. У молодежи коронавирус действительно может протекать легче. А вот старшие, даже после 30-35 лет, почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ", - сообщил Жиравецкий.

Также медик рассказал, чем сейчас в Украине лечат коронавирус. В тяжелых случаях болезни пациентам назначают антибиотик.

"Сейчас при сложном состоянии сразу дают мощный антибиотик. Кстати, мы когда-то его назначали при простатите. Еще одна штука, пациенты, у которых до коронавируса были воспаления желудка, двенадцатиперстной, этими мощными антибиотиками вероятнее всего за десять дней пролечили эту бактерию. У них может стабилизироваться кислотность, улучшение состояния могут получить те, у кого был синдром раздраженного кишечника", - резюмировал врач.

Как мы писали ранее, специалисты назвали причины, которые делают человека более восприимчивым к простудам и гриппу.