Симптомы воспаления легких, на которые многие не обращают внимания

Воспаление легких может появиться в результате осложнений обычной ОРВИ, если лечение было неправильным, и способно закончится летальным исходом. Крайне важно обращать внимание даже на легкие симптомы при проблемах с дыханием, поскольку они могут быть первыми признаками заболеваний легких, включая ХОБЛ, астму и рак легких.
Знание ранних предупреждающих признаков заболевания легких может помочь получить лечение до того, как болезнь станет серьезной или даже опасной для жизни, передает Lung.org.
Если вы заметили какой-либо из следующих предупреждающих знаков, как можно скорее запишитесь на прием к врачу. Раннее обнаружение может спасти вам жизнь.
Медики из КНП "Центр экстренной медицинской помощи медицины катастроф города Киева" отмечают, что иногда воспаление легких (особенно атипичная пневмония) протекает практически бессимптомно, то есть признаки изменений размыты или отсутствуют, пишет ssmp.health.kiev.ua.
Заболевание может развиваться без повышения температуры и даже без кашля, но затем состояние больного сильно и резко ухудшается, он начинает задыхаться. И только в медицинском учреждении будет поставлен правильный диагноз. А порой симптомы развиваются так быстро, что спасти человека не удается.
Должно насторожить и то, когда признаки ОРВИ или гриппа полностью исчезли, а через несколько дней снова появились. В частности, наблюдается повторное повышение температуры. Это серьезный сигнал об осложнениях, а именно о пневмонии.
Диагностировать заболевание может только специалист, кроме того, иногда нужно несколько исследований. Иногда хватает обычного прослушивания дыхания через фонендоскоп. Но если хрипов не слышно, это не означает, что воспаление легких нет. Оценить состояние легочных тканей позволит рентгенография, но изменения не всегда заметны на снимках. Также могут понадобиться анализ крови и исследование мокроты.
Заметив первые признаки пневмонии у взрослых, такие как кашель или повышение температуры тела, или даже заподозрив заболевания, следует немедленно обратиться к врачу. Обычно заболевание лечится антибиотиками, но еще требуется прием препаратов, разжижающих мокроту и облегчают ее отхождение, а также расширяют бронхи. В тяжелых случаях требуется госпитализация. Если упустить время, то может развиться абсцесс легких. Возможны другие тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.
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