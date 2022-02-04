Симптомы рака молочной железы: семь ранних признаков, на которые следует обратить внимание

Рак молочной железы чаще встречается у женщин, мужчины составляют не менее одного процента всех случаев.

Основные симптомы рака молочной железы часто включают в себя опухоль в груди и изменения соска или кожи.

Согласно программе "Профилактика рака молочной железы", знакомство со своей грудью - это самый простой способ обнаружить любые необычные изменения или признаки и симптомы рака молочной железы, но как это сделать правильно?

Лучший способ проверить вашу грудь - это поднять руку над головой, чтобы растянуть ткань молочной железы. Затем ладонью необходимо пощупать вокруг груди, не забывая ключицу, и под мышкой.

На что следует обращать внимание при осмотре груди

Понимание того, что является нормальным, а что ненормальным, является личным для каждого, но есть несколько ключевых признаков, которые могут указывать на рак молочной железы.

По словам профессора Клиона Кирван, нужно убедиться, что на вашей груди нет ямочек или искажений на коже. Затем нужно положить руки на бедра и надавить вниз, чтобы сократить мышцы, и убедится, что это не вызывает ямочек на груди.

Также поднимите руки над головой и убедитесь, что изгибы вашей груди выглядят нормальными, а ваши соски выглядят так, как они выглядели всегда и не начали втягиваться.

Чтобы проверить, чувствуете ли вы свою грудь, профессор Кирван рекомендует использовать гель для душа на подушечках четырех пальцев, вращая рукой, как циферблат. Таким образом, вы сможете исследовать заднюю стенку и ребристую область вашей груди во время приема душа.

Распространенные признаки рака молочной железы

Видимый комок в груди или подмышке

Ямочки или депрессия кожи

Отек всей или части молочной железы

Изменения сосков, в том числе инверсии

Покраснение или зной

Раздражение кожи или изменение текстуры

Кровянистые выделения из соска

Национальная служба здравоохранения США признает, что большинство опухолей молочной железы не являются злокачественными, но всегда лучше проверить их у врача.

Эксперты также отметили, что колебание гормонов в течение менструального цикла может повлиять на размер и внешний вид женской груди.

Лучше всего проверять грудь не реже одного раза в месяц, желательно после того, как у вас наступила и закончилась менструация, когда ваша грудь наиболее стабильна.

Отличаются ли симптомы рака молочной железы у мужчин и женщин

Несмотря на то, что рак молочной железы не относится только к одному полу, симптомы часто схожи как у мужчин, так и у женщин.

По данным ученых, основным симптомом рака молочной железы у мужчин является опухоль в груди. Также могут быть затронуты сосок или кожа.

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