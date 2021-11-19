Симптомы рака легких: врачи назвали три самых тривожных признака

По словам доктора Мэта Каллистера, консультанта по респираторной медицине, наиболее важными признаками рака легких являются: одышка, непрекращающийся кашель (длящийся три недели и более) и боль в груди.

Также медики выделяют такие симптомы онкологии:

затяжной кашель, который усиливается;

инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться;

кровохарканье;

боль при дыхании или кашле;

постоянная усталость или недостаток энергии;

потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

Почему так важна ранняя диагностика?

"Рак легких обычно не вызывает заметных симптомов, пока не распространяется через легкие или другие части тела. Это означает, что прогноз для этого состояния не так хорош, как у многих других видов рака", - говорят врачи.

Дело в том, что ранняя диагностика может существенно повлиять на продолжительность жизни человека, поэтому, если вы заметили какие-либо предупреждающие признаки рака легких, как можно скорее запишитесь на прием к врачу.

Есть и менее заметные симптомы болезни

К таким признакам относятся:

изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы увеличиваются в размерах;

затруднение глотания (дисфагия) или боль при глотании;

хрипы и хриплый голос;

отек лица или шеи;

постоянная боль в груди или плече.

Медики напомнили, что в 7 из 10 случаев рак легких связан с курением, и призывают отказаться от этой пагубной привычки.