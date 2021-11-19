Симптомы рака легких: врачи назвали три самых тривожных признака

Рак легких - один из самых распространенных видов онкологии. Болезнь очень агрессивна и становится причиной смертью тысяч людей. Главным фактором риска болезни является курение, но и некурильщики рискуют заболеть. Врачи рассказали про три тревожных симптома, которые требуют консультации с медиками.
Об этом пишет Daily Express.
По словам доктора Мэта Каллистера, консультанта по респираторной медицине, наиболее важными признаками рака легких являются: одышка, непрекращающийся кашель (длящийся три недели и более) и боль в груди.
"Рак легких обычно не вызывает заметных симптомов, пока не распространяется через легкие или другие части тела. Это означает, что прогноз для этого состояния не так хорош, как у многих других видов рака", - говорят врачи.
Дело в том, что ранняя диагностика может существенно повлиять на продолжительность жизни человека, поэтому, если вы заметили какие-либо предупреждающие признаки рака легких, как можно скорее запишитесь на прием к врачу.
К таким признакам относятся:
Медики напомнили, что в 7 из 10 случаев рак легких связан с курением, и призывают отказаться от этой пагубной привычки.
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