Симптомы рака легких: врачи назвали неочевидные признаки в руках и на лице

Рак легких является одним из самых распространенных и агрессивных видов онкологии. И хотя в 7 из 10 случаев развитие болезни связано с курением, бдительными нужно быть всем, ведь некурильщики также могут заболеть.
Об этом пишет Daily Express.
Главными симптомами рака являются одышка, боль в груди, длительный кашель (более трех недель), который может сопровождаться кровохарканьем.
Врачи говорят, что если опухоль расположена в верхней части легкого, это может оказывать давление на нервы и кровеносные сосуды, идущие в руку, вызывая боль и слабость в конечности.
Более ранний признак, который бывает трудно обнаружить, - это стук в пальцах, когда кончики пальцев наполняются кровью из-за недостатка кислорода.
Иногда опухоль может давить, препятствуя току крови к голове, что приводит к отеку вокруг лица.
Кроме того, раку легких присущи и другие общие признаки развития онкологии - постоянная усталость, необъяснимая потеря веса.
Такими являются конечно же курение, а также загрязнение воздуха. Но есть и другие химические вещества, которые могут вызывать рак при вдыхании или обращении с ними.
К примеру, работа в области химического производства хрома, обработки соединений или соединений никеля связана с повышенным риском рака легких.
Также с развитием рака связывают асбест - материал, который раньше использовался при строительстве зданий, пока не было обнаружено, что он вызывает рак
Также врачи назвали три самых тревожных признака рака легких.
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