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Симптомы рака легких: врачи назвали неочевидные признаки в руках и на лице

Автор: Светлана Мащенко

Рак легких является одним из самых распространенных и агрессивных видов онкологии. И хотя в 7 из 10 случаев развитие болезни связано с курением, бдительными нужно быть всем, ведь некурильщики также могут заболеть.

Об этом пишет Daily Express.

Главными симптомами рака являются одышка, боль в груди, длительный кашель (более трех недель), который может сопровождаться кровохарканьем.

Но есть и другие менее очевидные симптомы

Врачи говорят, что если опухоль расположена в верхней части легкого, это может оказывать давление на нервы и кровеносные сосуды, идущие в руку, вызывая боль и слабость в конечности.

Более ранний признак, который бывает трудно обнаружить, - это стук в пальцах, когда кончики пальцев наполняются кровью из-за недостатка кислорода.

Иногда опухоль может давить, препятствуя току крови к голове, что приводит к отеку вокруг лица.

Кроме того, раку легких присущи и другие общие признаки развития онкологии - постоянная усталость, необъяснимая потеря веса.

Факторы риска рака легких

Такими являются конечно же курение, а также загрязнение воздуха. Но есть и другие химические вещества, которые могут вызывать рак при вдыхании или обращении с ними.

К примеру, работа в области химического производства хрома, обработки соединений или соединений никеля связана с повышенным риском рака легких.

Также с развитием рака связывают асбест - материал, который раньше использовался при строительстве зданий, пока не было обнаружено, что он вызывает рак

Основными же симптомы рака легких являются:

  • затяжной кашель, который усиливается;
  • инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться;
  • кровохарканье;
  • боль при дыхании или кашле;
  • постоянная усталость или недостаток энергии;
  • потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

Также врачи назвали три самых тревожных признака рака легких.

Ранее медики назвали напиток, который может вызывать раннее старение вашей кожи.

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