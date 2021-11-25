Симптомы рака легких: врачи назвали неочевидные признаки в руках и на лице

Главными симптомами рака являются одышка, боль в груди, длительный кашель (более трех недель), который может сопровождаться кровохарканьем.

Но есть и другие менее очевидные симптомы

Врачи говорят, что если опухоль расположена в верхней части легкого, это может оказывать давление на нервы и кровеносные сосуды, идущие в руку, вызывая боль и слабость в конечности.

Более ранний признак, который бывает трудно обнаружить, - это стук в пальцах, когда кончики пальцев наполняются кровью из-за недостатка кислорода.

Иногда опухоль может давить, препятствуя току крови к голове, что приводит к отеку вокруг лица.

Кроме того, раку легких присущи и другие общие признаки развития онкологии - постоянная усталость, необъяснимая потеря веса.

Факторы риска рака легких

Такими являются конечно же курение, а также загрязнение воздуха. Но есть и другие химические вещества, которые могут вызывать рак при вдыхании или обращении с ними.

К примеру, работа в области химического производства хрома, обработки соединений или соединений никеля связана с повышенным риском рака легких.

Также с развитием рака связывают асбест - материал, который раньше использовался при строительстве зданий, пока не было обнаружено, что он вызывает рак

Основными же симптомы рака легких являются: