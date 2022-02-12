Эти симптомы могут быть ранними признаками диабета: лучше обратиться к врачу

Доктор Майкл Дэнсингер предупредил, что высокий уровень сахара в крови может привести к паре сильных пристрастий к еде. Например, к неутолимой жажде, а это означает, что независимо от того, сколько вы выпьете, вы все равно будете чувствовать жажду.

"Обычно ваше тело реабсорбирует глюкозу (то есть сахар), когда она проходит через ваши почки. Но когда диабет повышает уровень сахара в крови, ваши почки могут быть не в состоянии вернуть его обратно. Это заставляет организм вырабатывать больше мочи, а это требует жидкости. Результат: вам придется ходить в туалет чаще", - объяснил доктор Дансингер.

Поскольку вы будете мочиться чаще и, как правило, в больших количествах, вы почувствуете обезвоживание, и, как следствие, жажду. По мере продолжения этого цикла вы обнаружите, что жаждете жидкости все больше и больше.

Неутолимая жажда может быть признаком раннего диабета (фото: freepik.com)

Еще одним возможным признаком высокого уровня сахара в крови является неутолимая тяга к еде.

Доктор Дэнсингер добавил: "Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но вашим клеткам нужен инсулин, чтобы усваивать глюкозу".

Диабет классифицируется по дефициту инсулина или инсулинорезистентности клеток, что означает, что потребляемая глюкоза не может быть использована для получения энергии. В результате ваше тело требует источника энергии, который обычно является источником пищи.

"Вы можете чувствовать себя более голодными и уставшими, чем обычно", - отметил доктор Дэнсингер.

Другими предупреждающими признаками высокого уровня сахара в крови могут быть сухость во рту и кожный зуд. Если вы обеспокоены тем, что у вас может быть диабет, и нашли у себя эти симптомы, лучше запишитесь на прием к врачу.