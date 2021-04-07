Симптомы могут быть невнятные: как отличить COVID-19 у детей от других заболеваний

Весной симптомы коронавируса можно легко спутать с проявлением сезонной аллергии у детей. Речь идет о раннем поллинозе, так называемой грибковой аллергии у детей.

Проявляется это заболевание в виде простудных симптомов, и родители в панике начинают лечить детей от COVID-19. Однако это очень опасно, так как неправильное лечение такой аллергии может привести к развитию астмы.

Чтобы поставить ребенку правильный диагноз, необходима консультация медика, а также проведение теста на коронавирус.

"Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, "смазанными", - объяснили медики.

Обязательно нужно оценивать эпидемиологическую ситуацию в окружении ребенка – есть ли случаи заболевания в детском саду, среди знакомых, среди контактов за последние две недели.

Однако самым важным отличительным фактором является признаки интоксикации организма. У детей это: вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, рвота и тошнота, повышение температуры. При аллергии даже на фоне воспаления симптомов интоксикации не бывает.