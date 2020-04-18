Симптомы могут быть другие: врач-педиатр развенчала миф о том, что дети не болеют COVID-19

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врач объяснила, что дети коронавирус переносят по-другому и у них могут отличаться симптомы

Количество больных с коронавирусом ежедневно увеличивается и все чаще им заражаются пенсионеры и молодежь. Кроме того, среди зараженных есть и немало детей. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", врач-педиатр МОЗ рассказала, какие симптомы заболевания имеют дети, как болеют и какими методами следует лечить малышей.

Врач-педиатр Министерства здравоохранения Наталья Кундина развенчала мифы по вопросу, находятся ли дети в зоне риска заболевания на коронавирус. Оказалось, статистика впечатляющая:

"В Интернете прошла информация о том, что дети болеют очень легко или совсем не болеют. Я хочу сказать, что дети болеют! Где-то 53% болеют легко, 38% – в средней тяжести и 5,8% нуждаются в помощи, причем реанимационной. Тяжелее всего болеют дети первых лет жизни. Да, летальность у детей ниже, чем у взрослых, но она есть. Дети с хроническими заболеваниями также находятся в зоне риска развития коронавирусной болезни. И им нужно уделить максимум внимания со стороны родителей – это и маски, и мытье рук, и антисептики", – рассказывает врач-педиатр Наталья Кундина.

Кроме того, врач отметила, что симптомы и перенос заболевания у детей несколько отличается от того, как инфекцию переносят взрослые:

"Течение коронавирусной болезни у детей немножко иное, чем у взрослых. И если у взрослых это температура, это кашель, это затрудненное дыхание, одышка, это боли в горле, то у детей на первый план выходят симптомы насморка, диареи, боли в горле, невысокая температура, кашель. Инкубационный период такой же, как и у взрослых – от 0 до 14 дней".

Наталья Кундина советует – при первых симптомах обращайтесь за помощью к врачам, но будьте готовы, что ребенка оставят лечиться дома.

"Если у вашего ребенка есть какие-то из этих симптомов, надо сделать те же вещи, которые мы рекомендуем для взрослых – это обильное питье, это самоизоляция в квартире, это вызов врача и симптоматическое лечение. Скорее всего, когда у ребенка будут респираторные синдромы, врач оставит ребенка дома – это нормальное ведение коронавирусной инфекции легкой степени. Ребенок должен быть обеспечен качественным и полноценным питанием, надо проветривать то помещение, где он находится. Но эти методы не будут работать, если вы не будете иметь позитивного настроения и не будете передавать его малышу", – прокомментировала педиатр.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус может вызывать два разных типа пневмонии.