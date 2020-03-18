Симптомы коронавируса и оценка рисков: Супрун дала важные советы

Коронавирус в Украине продолжает распространятся, и по состоянию на 18 марта уже зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, а два из них имели летальные последствия. Уляна Супрун отметила важность понятного и четкого алгоритма действий для медицинских работников, чтобы остановить распространение опасного вируса.

Так как симптомы ОРВИ и коронавируса похожи, пациентам с подозрением на заболевание настоятельно не рекомендуют идти прямо в амбулаторию или поликлинику, но в первую очередь - позвонить своему семейному врачу, отметила бывший руководитель Минздрава в своем Facebook.

Важно, чтобы не возникало проблем дозвониться - ведь от этого зависит дальнейший маршрут пациента, подчеркнула Супрун и дала ряд рекомендаций для улучшения работы амбулатории или поликлиники.

Амбулатория или поликлиника должна иметь мобильный контактный номер, который будет работать 24/7. Нужно определить порядок нескольких медработников (медсестер или медбратьев), которые будут отвечать на звонки пациентов.

Этот номер должен быть доступным для всех пациентов, поэтому лучше разместить его на сайте и странице в социальной сети медучреждения, а также предоставить департаменту здравоохранения, чтобы они продублировали и осуществили отдельную рассылку среди своих пациентов.

Если у пациентов нет декларации с врачом, им в любом случае надо предоставить телефону консультацию, а при необходимости - принять в медучреждении.

Важно, чтобы медработник, который отвечает на телефонные звонки или каждый семейный врач, которому звонит пациент, имел четкий алгоритм действий в случае обращения пациента по телефону.

Управленцы всех уровней должны быстро и радикально реагировать на любые случаи отказа гражданам в помощи, отметила Супрун.

Также она рекомендует медицинским работникам внимательно следить за сообщениями Национальной службы здоровья Украины.

Алгоритм действий для медиков:

Коронавирус - что нужно знать про болезнь и симптомы (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун высказалась относительно распространенного мнения о том, что в группу риска заразиться коронавирусом могут также входить беременные.