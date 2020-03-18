Симптомы коронавируса и оценка рисков: Супрун дала важные советы

Уляна Супрун указала врачам алгоритм действий при обращении пациентов с подозрением на коронавирус
Коронавирус в Украине продолжает распространятся, и по состоянию на 18 марта уже зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, а два из них имели летальные последствия. Уляна Супрун отметила важность понятного и четкого алгоритма действий для медицинских работников, чтобы остановить распространение опасного вируса.
Так как симптомы ОРВИ и коронавируса похожи, пациентам с подозрением на заболевание настоятельно не рекомендуют идти прямо в амбулаторию или поликлинику, но в первую очередь - позвонить своему семейному врачу, отметила бывший руководитель Минздрава в своем Facebook.
Важно, чтобы не возникало проблем дозвониться - ведь от этого зависит дальнейший маршрут пациента, подчеркнула Супрун и дала ряд рекомендаций для улучшения работы амбулатории или поликлиники.
Управленцы всех уровней должны быстро и радикально реагировать на любые случаи отказа гражданам в помощи, отметила Супрун.
Также она рекомендует медицинским работникам внимательно следить за сообщениями Национальной службы здоровья Украины.
Алгоритм действий для медиков:
Коронавирус - что нужно знать про болезнь и симптомы (Фото: facebook.com/ulanasuprun)
Как сообщалось, ранее Уляна Супрун высказалась относительно распространенного мнения о том, что в группу риска заразиться коронавирусом могут также входить беременные.