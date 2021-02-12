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Симптомы коронавируса могут различаться в зависимости от возраста: новое исследование

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус может по-разному проявляться у пациентов и его симптомы сильно зависят от возрастных особенностей. Ученые обнаружили дополнительные признаки этого заболевания, которые проявляются у людей разных возрастов по-разному.

Ученые из Англии провели масштабное исследование и обнаружили новые симптомы коронавируса, которые проявляются в той или иной степени у людей разных возрастов. Результаты исследования опубликовали на сайте Imperial College London.

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В исследовании приняли участие более одного миллиона жителей Англии. Известно, что 60% добровольцев не сообщили о симптомах коронавируса в течении одной недели после начала заболевания и перед началом тестирования.

Мазки для тестов ученые собирали с июня 2020 года по январь 2021 года. Как показывает исследование REACT, самыми частыми симптомами коронавируса стали: озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах. Наличие этих симптомов отдельно или в сочетании с классическими говорило о наличии коронавируса в организме человека. Чем больше было отдельно симптомов, тем больше была вероятность положительного теста на COVID-19.

В ходе исследования также было обнаружено, что симптомы могли сильно отличаться у пациентов разных возрастов. Озноб присутствовал почти у всех инфицированных, головные боли чаще сопровождали болезнь у детей и подростков (от 5 до 17 лет), потеря аппетита была зафиксирована у возрастной категории от 18 до 54 лет и у людей старше 55 лет. Боли в мышцах также сопровождали заболевание только у взрослых (от 18 до 54 лет).

У детей от 5 до 17 лет коронавирус чаще сопровождался лихорадкой, постоянным кашлем и потерей аппетита.

Сейчас в Англии, основываясь на результатах исследования, предлагают пройти тест на коронавирус при наличии хотя бы одного из 4 классических симптомов: потеря вкуса, потеря обоняния, лихорадка, новый постоянный кашель.

"Эти новые результаты свидетельствуют о том, что многие люди с COVID-19 не будут проходить тестирование — и, следовательно, не будут проходить самоизоляцию — поскольку их симптомы не совпадают с теми, что используются в современных рекомендациях по охране здоровья для выявления инфицированных людей. Мы понимаем, что нужны четкие критерии тестирования, и включение большого количества симптомов, которые обычно встречаются при других заболеваниях, таких как сезонный грипп, может привести к риску самоизоляции людей без надобности. Я надеюсь, что наши результаты по наиболее информативными симптомами означают, что программа тестирования может воспользоваться самыми современными доказательствами, помогая выявить больше зараженных людей", - рассказал руководитель исследования профессор Пол Эллиот.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал самую лучшую защиту от коронавируса.

А также рассказывали о том, что названа группа людей, которая наиболее уязвима к коронавирусу.

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