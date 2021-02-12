Симптомы коронавируса могут различаться в зависимости от возраста: новое исследование

В исследовании приняли участие более одного миллиона жителей Англии. Известно, что 60% добровольцев не сообщили о симптомах коронавируса в течении одной недели после начала заболевания и перед началом тестирования.

Мазки для тестов ученые собирали с июня 2020 года по январь 2021 года. Как показывает исследование REACT, самыми частыми симптомами коронавируса стали: озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах. Наличие этих симптомов отдельно или в сочетании с классическими говорило о наличии коронавируса в организме человека. Чем больше было отдельно симптомов, тем больше была вероятность положительного теста на COVID-19.

В ходе исследования также было обнаружено, что симптомы могли сильно отличаться у пациентов разных возрастов. Озноб присутствовал почти у всех инфицированных, головные боли чаще сопровождали болезнь у детей и подростков (от 5 до 17 лет), потеря аппетита была зафиксирована у возрастной категории от 18 до 54 лет и у людей старше 55 лет. Боли в мышцах также сопровождали заболевание только у взрослых (от 18 до 54 лет).

У детей от 5 до 17 лет коронавирус чаще сопровождался лихорадкой, постоянным кашлем и потерей аппетита.

Сейчас в Англии, основываясь на результатах исследования, предлагают пройти тест на коронавирус при наличии хотя бы одного из 4 классических симптомов: потеря вкуса, потеря обоняния, лихорадка, новый постоянный кашель.

"Эти новые результаты свидетельствуют о том, что многие люди с COVID-19 не будут проходить тестирование — и, следовательно, не будут проходить самоизоляцию — поскольку их симптомы не совпадают с теми, что используются в современных рекомендациях по охране здоровья для выявления инфицированных людей. Мы понимаем, что нужны четкие критерии тестирования, и включение большого количества симптомов, которые обычно встречаются при других заболеваниях, таких как сезонный грипп, может привести к риску самоизоляции людей без надобности. Я надеюсь, что наши результаты по наиболее информативными симптомами означают, что программа тестирования может воспользоваться самыми современными доказательствами, помогая выявить больше зараженных людей", - рассказал руководитель исследования профессор Пол Эллиот.