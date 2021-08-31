Симптомы коронавируса изменились: на что нужно обратить внимание

По словам медика, во-первых, изменился возраст больных. Отныне на коронавирус в тяжелой форме болеют люди молодого и среднего возраста.

"Например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодую особу, которой всего 42 года. Такого во время первой волны не было", - говорит Федоренко.

Кроме того, у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.

Также увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно - желудочного тракта. В частности, этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне. Как пояснил медик большинство больных, которые сейчас имеют тяжелые поражения легких.

Как уберечься от заболевания

Вирус SARS-CoV-2, как и любой другой вирус, мутирует. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа. Важно, как и раньше, придерживаться таких правил, которые помогут защитить себя от инфицирования: