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Симптомы коронавируса изменились: на что нужно обратить внимание

Автор: Тетяна Самарук

Все чаще коронавирусом в Украине болеют молодые люди. Однако, изменились и первые симптомы болезни.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

По словам медика, во-первых, изменился возраст больных. Отныне на коронавирус в тяжелой форме болеют люди молодого и среднего возраста.

"Например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодую особу, которой всего 42 года. Такого во время первой волны не было", - говорит Федоренко.

Кроме того, у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.

Также увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно - желудочного тракта. В частности, этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне. Как пояснил медик большинство больных, которые сейчас имеют тяжелые поражения легких.

Как уберечься от заболевания

Вирус SARS-CoV-2, как и любой другой вирус, мутирует. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа. Важно, как и раньше, придерживаться таких правил, которые помогут защитить себя от инфицирования:

  • мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками;
  • носить маску правильно - нос и рот должны быть прикрытыми;
  • соблюдать дистанцию с людьми в 1,5 метра;
  • чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку;
  • не касаться грязными руками лица;
  • регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности;
  • оставаться дома в случае болезни;
  • вакцинироваться.

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Также мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса.

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