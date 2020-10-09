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Симптомы гриппа и коронавируса невозможно отличить: врач обескуражила заявлением

Пятница 09 октября 2020 08:34
Симптомы гриппа и коронавируса невозможно отличить: врач обескуражила заявлением
Первые симптомы респираторного заболевания очень трудно различить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Врач рассказала, что COVID-19 и грипп на первых парах очень схожи

Пандемия коронавируса продолжается, но к ней с приходом осени присоединился всплеск респираторных заболеваний. В их числе грипп. По мнению врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, человек самостоятельно не сможет отличить грипп от COVID-19. Даже при появлении первых симптомов это невозможно.

Как сообщила медик "Обозревателю", разница между этими двумя инфекциями есть, но ее способны увидеть только квалифицированные врачи.

Доктор посоветовала при первых симптомах заболевания сразу же обращаться к семейному врачу, так как только он сможет принять решение и сказать, что делать дальше.

В то же время американский доктор отмечает, что первым существенным отличием гриппа и коронавируса является то, что симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале вы можете почувствовать легкое недомогание и слабость, а уже через время ощутите на себе новые симптомы.

Напомним, что в Украине за последние сутки установлен новый антирекорд с коронавирусом. Так, на 8 октября зафиксировано 5397 новых случаев.

Кстати, главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает введения тотального карантина в Украине через 14 дней. Это произойдет в том случае, если цифры заболеваемости коронавирусом в нашей стране будут расти.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.

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