Эти симптомы говорят о паразитах в организме: некоторые легко не заметить

Названы симптомы появления паразитов в организме (фото: freepik.сom)

Некоторые паразиты способны нанести большой вред организму человека, в то время как другие могут вызвать возникновение незначительных симптомов.

Медики обращают внимание, что вообще паразиты являются довольно распространенным явлением, особенно у детей. Об этом пишет Medic.ua.

Отмечается, что симптомы наличия в организме паразитов разнообразные, но основные из них похожи.

10 признаков наличия паразитов в организме

Боль в животе

Этот симптом - один из самых распространенных. Такая боль свидетельствует о наличии паразитов в желудке или любой другой части пищеварительного тракта. В меру увеличения количества паразитов боль может усиливаться и может развиться диарея.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Наличие паразитов в пищеварительном тракте может вызвать ряд разных проблем, одна из которых - воспалительный процесс в животе. Метеоризм и диспепсия также являются симптомами паразитов. Если количество паразитов велико, они могут блокировать прохождение пищи и вызывать резкую боль.

Анальный зуд

Самым частым признаком паразитарной инфекции является зуд в области ануса. Зуд ухудшает ночное время, так как именно ночью большинство паразитов откладывают яйца. Из-за этого качество сна больного может существенно ухудшиться.

Усталость

Наличие паразитов может стать причиной хронической усталости. Усталость возникает из-за того, что паразиты потребляют питательные вещества и минералы, необходимые организму. Более того, некоторые паразиты могут серьезно влиять на способность организма потреблять питательные вещества, влияя на метаболизм.

Уменьшение веса

Поскольку ваше тело борется с симптомами, вызванными паразитарной инфекцией, вы можете начать терять вес. В некоторых случаях потеря веса может быть внезапной и быстрой. Уменьшение веса происходит по причине того, что паразиты, которые живут внутри тела, потребляют часть пищи, которая попадает в кишечник.

Тревожность

Присутствие паразитов в организме может стать причиной раздражительности, беспокойства и скачков настроения. К счастью, в большинстве случаев, от паразитов можно быстро избавиться, как и от симптомов, причиной которых они стали.

Скрежет зубами

Скрежетание проявляется, в основном, в ночное время, пока вы спите. Этот процесс - неосознанный, и происходит из-за физического стресса и нагрузок на организм. Если состояние сохраняется на протяжении длительного периода времени, он может стать причиной повреждения зубов.

Анемия

Анемия - это состояние крови, при котором уровень гемоглобина снижается. Одной из огромного количества причин является присутствие паразитов в организме. Впоследствии анемия может вызывать усталость, слабость и бледность кожи.

Раздражение кожи

Иногда паразиты могут стать причиной раздражения и покраснения кожи. Также может возникнуть сыпь. Паразитарные инфекции могут также вызвать аллергические реакции. Это происходит по причине выброса токсинов и отходов жизнедеятельности паразитов в кровь.

Мышечная боль

Хотя этот симптом не такой распространенный, он также может свидетельствовать о наличии паразитов в организме. Симптомы также могут распространяться на суставы, усложняя постановку диагноза.

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