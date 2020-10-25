Эти симптомы должны вас насторожить: скрытые признаки рака яичников

Рак яичников стоит на пятой позиции по смертности от онкологии среди женщин. Это заболевание особенно опасно тем, что обнаружить его в ранних стадиях удается весьма редко. Половые и стромальные клетки, в которых может развиваться рак – на ранних стадиях очень микроскопичны.

Однако ранняя диагностика рака яичников приводит к более излечимой стадии и повышает возможность женщин на выздоровление. Как отмечает доктор медицины Ребекка Брайтман, самое важное – это прислушиваться к своему телу и обращать внимание на малейшие изменения в организме. Об этом пишет издание "Главред".

Вздутие

Этот симптом один из самых важных и должен насторожить не только саму женщину, но и ее врача. Обычно на вздутие не обращают внимание и считают его проявлением неправильного рациона и диетой. Некоторые женщины склонны связывать вздутие с менопаузой и в редких случаях – с беременностью. Однако это повод обратиться к врачу, если вздутие не проходит в течение нескольких дней и продолжает увеличиваться.

Быстрое насыщение

При раке яичников появляется такое явление как асцит – скопление жидкости. Эта жидкость давит на мочевой пузырь или кишечник. И это может привести к быстрому насыщению. Если вы внезапно стали наедаться половиной обычной порцией и теряете в весе, то это повод обратиться к врачу.

Расстройство желудка

Женщины часто жалуются на различные расстройства желудка, которые они не связывали с раком яичников. Некоторых пациенток преследует постоянная изжога или постоянные газы. Также может быть общий дискомфорт в животе или частые расстройства.

Спазмы

Опухоли, которые растут в тазу, вызывают боль внизу живота, которая очень часто похожа на начало критических дней. Женщины обычно не обращают на них внимание и считают их нормальными. Особенно опасны такие симптомы у женщин после 60 лет, когда они вошли в фазу менопаузы.

Боль в спине

Боль в спине может быть очень сильной, и она не связана с травмами или другими проблемами. Боль часто возникает у тех, кто вынужден постоянно сидеть во время рабочего дня. Если такая боль не проходит и нужно принимать обезболивающие препараты – это повод обратиться к врачу. Такие ощущения могут быть связаны с тем, что жидкость накапливается в тазу или опухоль распространяется в брюшную полость или таз.

Частые позывы к мочеиспусканию

Такие проявления очень похожи на обычный цистит и женщины признаются, что чувствуют позывы, но при этом, моча, почти не выделяется. Как объясняют врачи – опухоль может сдавливать мочеточники.

Кровотечения

Нерегулярные кровотечения, особенно в период менопаузы – могут свидетельствовать о развитии рака яичников.

Проблемы с дыханием

Такие симптомы могут проявляться уже на 3 или 4 стадии рака яичников. Опухоль может вырасти настолько, что начинает давить на легкие и мешать нормальному дыханию.

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