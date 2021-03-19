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Если есть симптомы COVID-19, но нет семейного врача: в Минздраве рассказали, что делать

Автор: Людмила Жукова

В Минздраве рассказали украинцам, что делать, если они чувствуют симптомы коронавируса, но нет подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ на странице в соцсети Facebook.

Что делать, если у вас симптомы COVID-19 и нет семейного врача?

Так, если вы не заключили декларацию с семейным врачом и есть выраженные симптомы COVID-19, то консультацию врача можно получить на горячей линии МОЗ по телефону 0800 60 20 19.

"Также вы можете обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса в вашей области", - сказано в сообщении.

Ссылка на номера телефонов.

Если операторы по вышеуказанным номерам не смогут помочь вам - необходимо обращаться в правительственный контакт-центр по телефону 15-45 или в информационно-справочную службу Национальной службы здоровья Украины 16-77.

Основные симптомы коронавируса

повышение температуры тела;

сухой кашель;

утомляемость.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

различные болевые ощущения;

боль в горле;

диарея;

конъюнктивит;

головная боль;

потеря обоняния и вкусовых ощущений;

сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.

Симптомы тяжелой формы заболевания:

затрудненное дыхание или одышка;

ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;

нарушение речи или двигательных функций.

Как мы ранее писали, пациентам напомнили, что входит в пакет услуг бесплатного лечения коронавируса.

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