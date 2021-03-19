Если есть симптомы COVID-19, но нет семейного врача: в Минздраве рассказали, что делать
В Минздраве рассказали украинцам, что делать, если они чувствуют симптомы коронавируса, но нет подписанной декларации с семейным врачом.
Об этом говорится в сообщении ЦОЗ на странице в соцсети Facebook.
Что делать, если у вас симптомы COVID-19 и нет семейного врача?
Так, если вы не заключили декларацию с семейным врачом и есть выраженные симптомы COVID-19, то консультацию врача можно получить на горячей линии МОЗ по телефону 0800 60 20 19.
"Также вы можете обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса в вашей области", - сказано в сообщении.
Ссылка на номера телефонов.
Если операторы по вышеуказанным номерам не смогут помочь вам - необходимо обращаться в правительственный контакт-центр по телефону 15-45 или в информационно-справочную службу Национальной службы здоровья Украины 16-77.
Основные симптомы коронавируса
повышение температуры тела;
сухой кашель;
утомляемость.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
различные болевые ощущения;
боль в горле;
диарея;
конъюнктивит;
головная боль;
потеря обоняния и вкусовых ощущений;
сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
затрудненное дыхание или одышка;
ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;
нарушение речи или двигательных функций.
Как мы ранее писали, пациентам напомнили, что входит в пакет услуг бесплатного лечения коронавируса.