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Симптоми з'являються через 10-14 днів: педіатр попередила про небезпечну інфекцію

Фото: Педіатр розповіла про симптоми кору (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кір - це дитяча інфекція, викликана вірусом. Але дорослі, які не вакциновані або не хворіли в дитинстві, теж можуть інфікуватися. Ця хвороба дуже заразна.

Про її симптоми розповіла у Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Що відомо про кір?

Коли людина, хвора на кір, кашляє, чхає або розмовляє, інфекційні краплі розбризкуються в повітря, де інші люди можуть їх вдихнути. Ці краплі можуть висіти у повітрі близько години.

Також вірус добре зберігається на поверхнях.

Близько 90% людей, які не хворіли на кір та не були щеплені проти кору, заражаються при контакті з хворим.

Людина, хвора на кір, може поширювати вірус іншим протягом приблизно 8 днів, починаючи за 4 дні до появи висипу.

Ознаки та симптоми кору з'являються приблизно через 10-14 днів після зараження вірусом.

Симптоми кору

  • Гарячка.
  • Сухий кашель.
  • Нежить.
  • Біль в горлі.
  • Запалені очі (кон'юнктивіт).
  • Маленькі білі плями з синювато-білими центрами на червоному тлі всередині рота на внутрішній оболонці щоки – також називають плямами Коплика.
  • Висипання шкіри, що складається з великих плям, які часто зливаються.

Хвороба розвивається поетапно протягом 2-3 тижнів:

  • Зараження та інкубація.
  • Протягом перших 10-14 днів після зараження вірус кору поширюється в організмі. В цей час у людини немає симптомів кору.

Неспецифічні симптоми

Зазвичай кір починається з легкої чи помірної температури, часто з постійним кашлем, нежитю, запаленням очей (кон'юнктивіт) та болем у горлі. Ці відносно легкі симптоми можуть тривати від 2 до 3 днів.

Гостре захворювання та висипання. Висипання складається з дрібних червоних плям, деякі з яких трохи підняті. Плями та нерівності надають шкірі плямистий червоний вигляд. Перший висип з'являється на обличчі.

Протягом наступних кількох днів висипання поширюється вниз по руках, грудях і спині, потім по стегнах, гомілках й стопах. У той самий час температура різко підвищується, часто досягаючи 40-41 градусів.

Нагадаємо, що лікар застерегла українців від прийому фуфломіцинів.

Раніше ми розповідали, що лікарі застерігають від прийому популярного препарату.

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