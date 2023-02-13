Симптоми з'являються через 10-14 днів: педіатр попередила про небезпечну інфекцію

Що відомо про кір?

Коли людина, хвора на кір, кашляє, чхає або розмовляє, інфекційні краплі розбризкуються в повітря, де інші люди можуть їх вдихнути. Ці краплі можуть висіти у повітрі близько години.

Також вірус добре зберігається на поверхнях.

Близько 90% людей, які не хворіли на кір та не були щеплені проти кору, заражаються при контакті з хворим.

Людина, хвора на кір, може поширювати вірус іншим протягом приблизно 8 днів, починаючи за 4 дні до появи висипу.

Ознаки та симптоми кору з'являються приблизно через 10-14 днів після зараження вірусом.

Симптоми кору

Гарячка.

Сухий кашель.

Нежить.

Біль в горлі.

Запалені очі (кон'юнктивіт).

Маленькі білі плями з синювато-білими центрами на червоному тлі всередині рота на внутрішній оболонці щоки – також називають плямами Коплика.

Висипання шкіри, що складається з великих плям, які часто зливаються.

Хвороба розвивається поетапно протягом 2-3 тижнів:

Зараження та інкубація.

Протягом перших 10-14 днів після зараження вірус кору поширюється в організмі. В цей час у людини немає симптомів кору.

Неспецифічні симптоми

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Зазвичай кір починається з легкої чи помірної температури, часто з постійним кашлем, нежитю, запаленням очей (кон'юнктивіт) та болем у горлі. Ці відносно легкі симптоми можуть тривати від 2 до 3 днів.

Гостре захворювання та висипання. Висипання складається з дрібних червоних плям, деякі з яких трохи підняті. Плями та нерівності надають шкірі плямистий червоний вигляд. Перший висип з'являється на обличчі.

Протягом наступних кількох днів висипання поширюється вниз по руках, грудях і спині, потім по стегнах, гомілках й стопах. У той самий час температура різко підвищується, часто досягаючи 40-41 градусів.

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