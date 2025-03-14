Симптоми "тихої хвороби" очей, від якої можна осліпнути: як вчасно виявити

Що таке глаукома і чим вона небезпечна?

Глаукома дуже впливає на зоровий нерв, який має вирішальне значення для зору, і може призвести до його втрати, якщо його не виявити та не лікувати вчасно.

Глаукома характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ), яке може пошкодити зоровий нерв. Існує кілька типів глаукоми, найбільш поширеними є відкритокутова глаукома та закритокутова глаукома.

Перше зустрічається частіше і розвивається повільно, тоді як друге може виникнути раптово і потребує негайної медичної допомоги. Без належного лікування глаукома може спричинити поступову втрату периферичного зору та, зрештою, сліпоту.

Яка профілактика глаукоми?

Профілактика глаукоми передбачає поєднання раннього виявлення та здорових звичок.

Регулярні огляди очей

Важливо проходити регулярні огляди очей, особливо якщо у вас в сімейному анамнезі є глаукома або такі фактори ризику, як діабет або гіпертонія.

Офтальмологи зазвичай вимірюють внутрішньоочний тиск і оцінюють стан зорового нерва.

Знайте свої фактори ризику

Деякі фактори підвищують ризик розвитку глаукоми, наприклад вік (старше 40 років), сімейний анамнез, расова приналежність (афроамериканці мають більший ризик) і певні захворювання. Знання цих факторів допоможе вам бути більш пильними.

Здоровий спосіб життя

Дотримання здорового способу життя також може сприяти профілактиці глаукоми. Це включає збалансовану дієту, багату фруктами та овочами, регулярні фізичні вправи та відмову від куріння.

Контролюйте хронічні захворювання

Якщо ви страждаєте на такі хронічні захворювання, як діабет або гіпертонія, важливо тримати їх під контролем за допомогою відповідного медичного лікування.

Захистіть очі

Носіння сонцезахисних окулярів із захистом від ультрафіолету може допомогти захистити ваші очі від пошкодження сонцем, яке також пов’язане з проблемами очей.

Зазначимо, хоча глаукома є тихою хворобою, яка може мати серйозні наслідки для зору, раннє виявлення та профілактичні заходи можуть мати велике значення.

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