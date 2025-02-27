Симптоми раку, які можуть проявлятися під час сніданку, обіду та вечері: спочатку можна непомітити

Які симптоми під час їжі можуть вас насторожити?

Симптом, який може викликати тривогу, - це відчуття незвичайної ситості після кількох шматочків їжі. Це може свідчити про рак шлунка, який є менш поширеним, але серйозним захворюванням. Швидке відчуття ситості під час їжі є ознакою, яку не слід ігнорувати.

Бажано проконсультуватися з лікарем, щоб виключити будь-які потенційні проблеми зі здоров’ям, у тому числі онкологію. Нехтування такими симптомами може призвести до недоїдання та ненавмисної втрати ваги.

Інші симптоми раку шлунка

Ранні симптоми раку шлунка можуть бути оманливими, часто нагадуючи менш важкі стани, що ускладнює ранню діагностику.

Основні ранні показники включають несподівану втрату ваги та незрозумілий біль у животі чи спині.

Деякі з ранніх ознак, на які слід звернути увагу, включають:

постійний розлад травлення

задуха і часта відрижка

печія

дуже швидке відчуття насичення під час їжі

відчуття роздутості після їжі

нудота

біль у животі або грудині

утруднене ковтання (дисфагія)

блювота (блювотні маси можуть бути з прожилками крові), хоча на ранніх стадіях це нечасто

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