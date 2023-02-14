Симптоми "корони" є, але тест негативний. Чи може таке бути? Тримайте пояснення лікаря

Відсутність позитивних результатів тесту при наявності симптомів "корони" експертка пояснює кількома причинами.

Зокрема тим, що COVID-19 часто проявляється як інші вірусні захворювання.

Вень нагадує, що загальні симптоми коронавірусу включають лихоманку, кашель, нежить, головний біль або біль у тілі, біль у горлі та діарею.

Однак ці типи симптомів також спостерігаються при інших вірусних захворюваннях, включаючи грип та аденовірус.

"Цілком можливо, що у вас можуть бути симптоми, які ви ідентифікуєте як докази зараження COVID-19, які насправді спричинені іншим вірусом", - пояснює вона.

А ще, можливо, ви здаєте ПЛР-тест на COVID-19 занадто швидко.

Як правило, для появи симптомів та/або позитивного результату потрібно щонайменше два дні після контакту, говорить лікарка.

Також вона наголошує, що часто хворі на коронавірус люди "отримують хибнонегативний результат, через те, що користуються домашніми тестами на антиген, які менш точні, ніж ПЛР-тести".

"Ось чому повторне тестування є важливим, особливо якщо ви робите експрес-тести на антиген вдома", - наголошує вона.

Але як же бути з симптомами? У відповідь на це питання Вень каже: швидше за все, у вас грип, або навіть проста застуда.

При легких "коронавірусних" симптомах лікарка радить "симптоматичне лікування, тобто пити багато рідини, відпочивати та приймати безрецептурні анальгетики, такі як ацетамінофен або ібупрофен, якщо це необхідно".

Якщо стан здоров’я погіршиться, то варто відразу звернутися до свого сімейного лікаря і за можливості пройти тест на грип. За результатами цього тесту спеціаліст вам призначить відповідне лікування.

"Деякі лікарі зараз регулярно тестують на COVID-19, грип і респіраторно-синцитіальну інфекцію (RSV). Якщо ви сумніваєтеся, поговоріть зі своїм лікарем. І обов’язково зателефонуйте медичному працівнику, якщо у вас виникнуть погіршення або особливо тривожні симптоми, такі як задишка, біль у грудях або нетримання сечі", - резюмує експертка.