Симптоми часто плутають. Як відрізнити алергію від застуди?

Як відрізнити алергію від застуди?

Хоча симптоми алергії та застуди можуть здаватися схожими, є деякі відмінності, які допомагають відрізнити ці два захворювання. Застуда - це інфекційне захворювання, викликане вірусами, а алергія - результат надмірної активності імунної системи, яка реагує на речовини, які за звичайних умов не становлять загрози.

Зазвичай застуда розвивається поступово і триває від кількох днів до двох тижнів. Симптоми проявляються повільно, і хвора людина починає відчувати слабкість. Такі захворювання, як біль у горлі або нежить, з часом загострюються. У пацієнтів може спостерігатися субфебрилітет або підвищення температури тіла (часто до 38°С).

Алергія, у свою чергу, може виникнути раптово, особливо у відповідь на контакт з алергеном, наприклад, на спори цвілі, шерсть собак або котів, кліщі домашнього пилу або їжа.

До найпопулярніших харчових алергенів відносяться: ракоподібні, яйця, риба, арахіс, молоко.

В результаті алергії можуть виникнути такі симптоми:

водянистий нежить,

почервоніння і сльозоточивість очей,

часте чхання,

свербіж очей, носа та горла.

Алергія не пов'язана з лихоманкою або болем у м'язах, і її симптоми можуть повторюватися сезонно.

Як відрізнити алергічний риніт від "звичайного"?

Розпізнати алергічний риніт можна по тому, що у алергіка з'являються водянисті прозорі виділення з носа. Цей вид нежиті є результатом реакції імунної системи на алергени.

Сезонний алергічний риніт зазвичай викликається пилком дерев, зернових, трав і бур’янів, які цвітуть сезонно. Цілорічний алергічний риніт може бути відповіддю на регулярний контакт з шерстю тварин або кліщами.

Пилові кліщі живуть у побутовому пилу, переважно в матрацах, постільній білизні, килимах та м’яких меблях.

По-різному виглядає нежить, що супроводжує застуду. На початкових стадіях захворювання він зазвичай водянистий і прозорий, але з часом стає густішим і може жовтіти або зеленіти.

Це означає, що організм бореться з інфекцією. Перші симптоми «звичайного» нежиті з’являються протягом декількох годин. Риніт, який є симптомом інфекційного захворювання, зазвичай триває 7-10 днів, хоча у самих маленьких може затягнутися до 2 тижнів.

Як лікувати алергічний риніт і "звичайний" риніт?

Лікування алергічного риніту залежить від тяжкості симптомів і наявності інших типових алергічних реакцій. Якщо пацієнт в основному страждає від алергічного риніту, ефективними будуть препарати місцевої дії, наприклад, назальні краплі з антигістамінними або протизапальними властивостями.

Це лікування швидко знімає симптоми, зменшуючи набряк слизової оболонки та полегшуючи дихання. Для дітей, яким часто важко закапувати краплі в ніс, більш доцільними будуть інгаляційні аерозольні препарати, які легше вводити.

При "звичайній" нежиті допоможуть ліки, що містять судинозвужувальні речовини, наприклад, оксиметазолін і ксилометазолін.