Симптоми андропаузи, про які важливо знати кожному чоловіку 40+

Що треба знати про чоловічий клімакс?

На відміну від жіночого клімаксу (менопаузи), коли рівень гормонів (естрогенів) падає різко, у чоловіків зниження рівня основного статевого гормону - тестостерону (ТС) - відбувається значно поступовіше. Цей процес починається приблизно з 30-40 років, коли концентрація ТС щороку знижується в середньому на 1-2%.

З часом таке повільне падіння може призвести до клінічно значущого стану андрогенодефіциту. Зменшення кількості біодоступного тестостерону пов'язане як зі зниженням його вироблення, так і зі збільшенням рівня білка, що зв'язує статеві гормони, роблячи частину ТС неактивною.

Ольга зазначає, що цей процес часто більш виражений у чоловіків із зайвою вагою (особливо ожирінням), наявністю хронічних захворювань та низьким рівнем фізичної активності.

Які симптоми можуть свідчити про зниження рівня тестостерону?

При низькому рівні ТС чоловіки можуть відчувати низку змін, які впливають на різні системи організму:

Фізичні зміни

Відзначається зниження м'язової маси та сили, незважаючи на звичні навантаження. Збільшується загальна жирова маса, особливо помітним стає накопичення вісцерального жиру (жиру навколо внутрішніх органів). Також може погіршуватися щільність кісткової тканини, що підвищує ризик остеопорозу та переломів у майбутньому.

Сексуальна функція

Одними з найпоширеніших симптомів є зниження лібідо (сексуального потягу) та еректильна дисфункція (проблеми з досягненням або підтриманням ерекції).

Психоемоційний стан

Чоловіки можуть помічати погіршення настрою, схильність до депресивних станів, підвищену дратівливість, швидку втомлюваність. Можливі також зниження концентрації уваги та погіршення когнітивних функцій.

Як вікові зміни впливають на шкіру?

Як зазначає дерматолог, вікові зміни гормонального фону, зокрема зниження андрогенів, мають помітний вплив і на стан шкіри. На що варто звернути увагу:

Сухість та порушення бар'єру

Зменшується продукція шкірного сала, що робить шкіру сухою, схильною до лущення та подразнення. Можуть з'являтися мікротріщини, які порушують захисні функції шкіри та збільшують ризик інфекцій.

Зміни зовнішнього вигляду

Шкіра може набувати тьмяного, нерівного кольору. Знижується її пружність (тургор) та еластичність, через що зморшки стають більш вираженими. У деяких чоловіків зростає схильність до появи гіперпігментацій (темних плям).

Хронічні дерматози та загоєння

Гормональний дефіцит може активізувати перебіг хронічних шкірних захворювань, таких як себорейний дерматит, атопічний дерматит, псоріаз. Також погіршується здатність шкіри до загоєння ран та підвищується сприйнятливість до шкірних інфекцій.

Що робити при появі симптомів?

Важливо розуміти, що віковий андрогенодефіцит - це стан, який піддається корекції. Сучасні методи лікування можуть включати медикаментозну терапію (наприклад, у деяких випадках тестостерон-замісну терапію під суворим контролем лікаря через потенційні ризики, як-от вплив на простату чи ліпіди), а також корекцію способу життя. Для здоров'я шкіри важливим є правильний, нескладний догляд із зволожуючими та захисними засобами (особливо SPF).

Розпізнавання вищезгаданих симптомів є першим кроком. Якщо ви помітили у себе декілька з цих ознак, особливо після 40 років, не варто зволікати. Зверніться до лікаря - ендокринолога, уролога або андролога для діагностики та підбору відповідного лікування.

Консультація дерматолога також буде корисною для вирішення специфічних проблем зі шкірою, пов'язаних з віковими гормональними змінами. Своєчасне втручання допоможе зберегти активність, гарне самопочуття та якість життя.