При симптомах ОРВИ теперь нужно делать ПЦР-тест: врач дал советы украинцам

Минздрав Украины призвал граждан с признаками ОРВИ тестироваться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус. Далее следует ожидать результаты тестов, что может занять 10-12 дней, в зависимости от региона.

Украинский семейный врач и педиатр Антон Асонов в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1" рассказал, как новшество повлияет на работу медиков и что делать, пока не придут результаты тестов.

По его мнению, глобально семейные врачи уже были настроены на то, чтобы рассматривать пациента с симптомами ОРВИ как потенциально больного COVID-19.

"Единственное, что я от себя могу сказать относительно ПЦР, что в государственных лабораториях придется ждать результата достаточно долго. Поэтому я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на экспресс-тесты на обнаружение антигена. В начале осени и (главный санитарный врач Украины Виктор) Ляшко, и (глава Минздрава Максим) Степанов заявили о том, что они закупают эти тесты, и будут активно их внедрять, ведь их специфичность и чувствительность приближаются к ПЦР, но получить результат мы можем за 15-30 минут", - обратил внимание врач.

При этом Асонов подчеркивает, что "в условиях, когда у нас уже вал больных", даже на приеме у врача можно делать такие анализы, и затем уже спокойно ждать результата ПЦР 10 дней, просто чтобы его подтвердить.

Что делать, пока не появятся результаты ПЦР-теста на коронавирус

Педиатр рассказал, что первые рекомендации можно получить или от самих семейных врачей, или уже от медиков мобильной бригады.

Среди базовых действий Асонов назвал:

находиться в изоляции,

пить больше жидкости

контролировать температуру

диагностировать дыхательные пути при помощи пульсоксиметра (если он есть).

Также семейный врач рассказал, при каких показателях происходит обязательная госпитализация. Кроме показателя пульсоксиметра меньше 92 и высокой температуры, должны быть еще и нюансы, связанные с обострением хронических тяжелых болезней: сахарный диабет, онкологические заболевания, бронхолегочные заболевания, сердечно-сосудистая патология.

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