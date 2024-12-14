Симптом захворювання серця №1, який може з’явитися на ногах

Хвороби серця є основною причиною смертей. Багатьом із них можна запобігти, змінивши спосіб життя, наприклад змінивши дієту чи кинувши палити. Симптоми захворювання серця включають не тільки біль у грудях і задишку.

Які перші симптоми серцевої недостатності?

Серцево-судинні захворювання є серйозною проблемою в усьому світі. Багато пацієнтів навіть не підозрюють, що вони хворі, тому варто знати характерні симптоми, які можуть сигналізувати про проблеми зі здоров'ям.

Деякі симптоми захворювань серця досить добре відомі. До них належать: біль у грудях і задишка. Інші, навпаки, можуть з'явитися в найменш очікуваних місцях. За словами експертів, деякі симптоми можуть проявлятися навіть на щиколотках.

Британський кардіологічний фонд (BHF) попереджає, що опухлі щиколотки є потенційною ознакою серцевої недостатності. Хоча набряки щиколоток можуть мати багато причин і не обов’язково означають, що у вас проблеми з серцем, варто їх перевірити.

Набряклість щиколоток є поширеним явищем і має багато причин. Наприклад, вони можуть бути спричинені таблетками, які ви приймаєте, такими як ліки від артеріального тиску, пояснює British Heart Foundation.

Однак, як наголошує BHF, це не означає, що його потрібно ігнорувати. Особливо сильно опухлі щиколотки можуть бути симптомом серцевої недостатності. Це означає, що серце може не перекачувати кров по тілу так добре, як мало б, і рідина накопичується в нижніх кінцівках.

Тож якщо у вас набрякли щиколотки, варто записатися на прийом до лікаря загальної практики.

Чи можуть щиколотки набрякати через серце?

Припухлість (або набряк) може свідчити про проблеми з серцем.

Коли цей орган не працює належним чином, кровообіг сповільнюється і повертається у вени ніг. Це призводить до накопичення рідини в тканинах.

Набряклість стоп і ніг може свідчити про проблеми з серцем. Ви також можете відчувати набряк живота або збільшення ваги.

Як розпізнати слабке серце?

Хвороба серця часто розвивається довго, але ранні ознаки або симптоми можуть з’явитися задовго до виникнення серйозних проблем із серцем. Ви також можете не знати, що у вас розвивається хвороба серця.

Симптоми можуть бути неочевидними та відрізнятися.

Деякі ознаки, такі як біль у грудях, опухлі щиколотки або задишка, можуть вказувати на те, що щось не так. Їх варто знати, адже завдяки цьому можна швидше почати лікування та запобігти інфаркту чи інсульту.

Симптоми захворювання серця включають: