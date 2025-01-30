Симптом інфаркту, який з'являється за кілька тижнів до цього. Не ігноруйте цей сигнал!

Лікар повідомив, що є певні симптоми серцевого нападу, які, як він стверджує, можуть з’явитися за тижні до початку захворювання.

Про які саме ознаки йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який симптом може сигналізувати про сердечний напад?

Лікар Мухаммад Сіяб повідомив, що біль у грудях, який зявляється за декілька тижнів - може бути сигналом небезпечного стану.

Як правило, перед тим, як у них станеться серцевий напад, у людей з’являться симптоми за пару тижнів до цього».

І хоча біль, який приходить і зникає, може свідчити про майбутній серцевий напад, майбутнім пацієнтам слід побоюватися не лише болю.

"Це може бути тиск на ваші груди, це може бути оніміння, яке поширюється вниз по лівій щелепі, і пам’ятайте, що у жінок може бути багато-багато інших симптомів порівняно з чоловіками", -додав лікар Сіяб.

Для жінок список потенційних провісників серцевого нападу поширюється на задишку, нудоту, нетравлення, біль у спині та втому.

"Важливою річчю щодо цих симптомів є те, що у цих ознак, як правило, є дуже специфічна картина. Мова про заїкання", - уточнив експерт.

Інші ознаки серцевого нападу:

дискомфорт в центрі грудної клітки;

стискаючий, тягнучий біль за грудиною;

біль в лівій руці з проекцією в лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу;

відчуття страху, часте дихання (більше ніж 30 дихальних рухів за хвилину);

холодний піт, нудота, запаморочення.

Під серцевим нападом слід розуміти інфаркт міокарда, крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.