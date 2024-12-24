Симптом раку, про який може сигналізувати зранку ваша подушка

здоровьяЕксперти в галузі охорони здоров’я попереджають про менш відомий симптом потенційно смертельної хвороби, який може з’явитися вранці на ваших подушках і простирадлах.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Який симптом на подушці сигналізує про рак

Річ у тому, що надзвичайно сильна нічна пітливість, яка залишає сліди, може свідчити про рак. У багатьох випадках симптоми раку часто залежать від того, де в організмі розвивається хвороба.

Наприклад, рак легенів може призвести до постійного кашлю, а рак кишечника можна виявити, виявивши кров у калі.

Однак інші ознаки можуть бути менш конкретними, і їх можна легко відкинути або прийняти за щось інше. Прикладом цього є нічна пітливість.

Проте, якщо ви регулярно прокидаєтеся і бачите, що ви або ваша подушка та простирадла змочені потом, це може бути ознакою раку.

За словами експертів, якщо ви регулярно прокидаєтеся з мокрими простирадлами, вам слід звернутися до вашого сімейного лікаря.

Нічна пітливість - це коли ви потієте настільки сильно, що ваш нічний одяг і постільна білизна стають наскрізь мокрими, навіть якщо там, де ви спите, прохолодно.

Зазначимо, що потовиділення вночі або висока температура (лихоманка) можуть бути спричинені інфекціями або побічною дією певних ліків. Це також часто відчувають жінки під час менопаузи.

Деякі види раку можуть спричинити потовиділення більше, ніж зазвичай. До них належать: