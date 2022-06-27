Симптом агрессивного рака, который проявляется во время еды: можно долго не замечать

При раке пищевода злокачественные новообразования, развиваясь, сужают просвет пищевода. Это не больно и практически незаметно. Так, некоторые сложности с глотанием - сначала плотной и твердой пищи, затем - полужидкой, а позже - даже воды и слюны.

Эти трудности нарастают равномерно.

Основной симптом

Таким образом, обращают внимание врачи, дисфагия - ощущение, будто что-то застряло в горле или груди, затрудненное глотание - считается самым распространенным симптомом рака пищевода.

Однако заметить ее можно не сразу, так как часто дисфагия проявляется легко, от нее "отмахиваются" как от временного дискомфорта.

По словам старшего фармацевта из британской компании Medicine Direct Хуссейна Абдеха, по мере прогрессирования рака обычно становится все хуже, так как "отверстие в пищеводе будет уменьшаться", пишет Express.

Другие признаки болезни

Хотя дисфагия является ранним признаком рака пищевода, это не единственный симптом, связанный с этим заболеванием. Другие могут включать:

тошнота и рвота

кислотный рефлюкс

изжога

кашель

потеря аппетита

усталость

боль в груди

охрипший голос.

Как вовремя распознать опасный недуг

"Многие симптомы рака пищевода могут быть обманчивы, поскольку большинство из них поначалу кажутся довольно обыденными. Сначала большинство больных могут отмахнуться от них, как от того, что пройдет через день или около того", - говорит Хуссейн.

Между тем, если любой их этих симптомов беспокоит дольше двух недель - рекомендуется проконсультироваться со своим врачом, добавил он.

Профилактика

Есть простые способы снизить риск возникновения рака пищевода - естественные и без приема каких-либо препаратов. Так, следует избегать употребления алкоголя и табака, а также придерживаться здорового питания и образа жизни.