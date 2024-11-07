Симптом №1 раку, який ви помітите лише під час чищення зубів

Чистка зубів - щоденна рутина, але під час неї ви можете помітити дуже тривожний симптом, який може свідчити про наявність онкології та небезпечного стану вашого здоров'я.

На що саме треба звернути увагу при чистці зубів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Який симптом при чищенні зубів сигналізує про небезпеку?

У Великобританії, наприклад, щороку діагностують 10 825 нових випадків раку ротової порожнини, що на 133% більше за останні 20 років. Отримані дані спонукали експертів із охорони здоров’я попередити щодо симптомів раку ротової порожнини, щоб допомогти людям помітити ознаки на ранній стадії, а головний симптом - це той, який ви помітите лише під час чищення зубів.

Згідно з даними Фонду здоров’я ротової порожнини, кожен третій (31%) рак ротової порожнини діагностується на язиці. Основний тривожний знак, на який варто звернути увагу, - це будь-які білі плями на язиці або всередині рота.

Друга за поширеністю ознака виявлена ​​в мигдалинах, що є причиною кожного п’ятого (22%) діагнозу раку ротової порожнини, тоді як інші уражені ділянки включають губи, ясна, дно ротової порожнини та внутрішню частину щік.

Рак ротової порожнини може спричинити виразки ротової порожнини, які не загоюються, червоні або білі плями в ротовій порожнині та незвичайні шишки або припухлості в ротовій порожнині, голові чи шиї.

У той час як число багатьох видів раку зменшується, рак порожнини рота продовжує зростати.

Куріння та надмірне вживання алкоголю залишаються значними факторами ризику, але спостерігається зростаюча кількість випадків, пов’язаних із вірусом папіломи людини (ВПЛ) та іншими новими причинами.

Рак порожнини рота може вразити будь-кого, і вплив на життя людини може бути руйнівним.