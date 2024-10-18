Сім'я переїхала жити у 100-річну хатинку в лісі і їх життя перетворилося на пекло

Лоріс Лівінгстон та її чоловік купили невеликий будиночок у лісі два роки тому. Жінка зізнається, що жити у тиші та природі - це була її мрія. Однак виявилося, що купівля подібної нерухомості, якою б гарною вона не була - це суцільний головний біль для господарів.

Спочатку полетіла система опалення і згодом подружжя зрозуміло, що винуватцями стали миші.

"Одного разу вночі, лежачі на дивані, ми почули, як щось шкребеться під дошками підлоги. І це були миші. Які жували наші труби опалення, вентиляції та кондиціонування. Це труба, яка продуває все повітря через наш будинок, який обгорнутий азбестом", - розповіла Лоріс.

Щоб відремонтувати опалення, сім'ї довелося викласти 4500 доларів (близько 185 тисяч гривень) - на сам ремонт та обробку труб.

"Спочатку нам довелося вивести щурів, а потім зняти всі системи опалення та вентиляції. Весь процес коштував нам близько 10 000 доларів (415 тисяч гривень). Десь півроку у нас вдома не було тепла", - додає Лоріс.

100-річна хатинка у лісі, яку купили Лівінгстони (Фото: Laureise Livingston /TikTok)

Тільки вони закінчили з цією проблемою, як отримали нову - подружжя дізналося, що у кімнатах завелися жуки-дроворізи.

Як пояснили робітники компанії, що спеціалізується на виведенні жуків, вони такі ж погані, як терміти - прогризають деревину і відкладають в ній маленькі личинки, з яких з'являються яйця, а з них - нові жуки.

Щоб вивести цих шкідників, довелося обкурювати будинок спеціальним розчином, який коштує ще 4500 доларів.

"Це жахлива отрута, але принаймні, жуків більше нема", - каже Лівінгстон і зізнається, що життя в таких умовах - це справжнє пекло.

Пара каже, що купляти 100-річний будиночок у лісі - погана ідея. Бо невідомо, скільки ще проблем він може принести.

Крім того, вони радять обов'язково перевіряти будь-який будинок перед купівлею на предмет різноманітних комах, жуків, щурів та мишей.

"Таки будинки виглядають гарними тільки на фотографіях або при огляді. А реклама додає все, щоб вам захотілося там жити - тихо, гарно, пташки співають. Але життя на природі може перетворитися на суцільний кошмар, бо ви постійно будете з кимось боротися та викидати гроші", - резюмує Лівінгстон.