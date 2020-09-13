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Силовики в Минске на видео "объяснили" избиение протестующих

Автор: Анна Киселева

Представители силовых структур прокомментировали проявление жестокости в отношении протестующих граждан

Во время протестов в Минске 13 сентября одна из протестующих решилась поговорить с силовиками. Девушка на видео начала расспрашивать представителей силовых структур о причинах агрессии в отношении сограждан. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram на канале Onliner.

13 сентября в 14:00 в Минске начались протесты против официальных результатов президентской гонки в Беларуси, в результате которой победу одержал Александр Лукашенко. Еще до официального начала митинга власти стянули в центр столицы силовиков и военную технику.

Во время подготовки ОМОН к началу протестов минчанки решили задать несколько вопросов силовикам:

"Зачем вы это делаете, мы же часть вас, мы один народ", - спросила девушка.

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Один из силовиков срывается на крик: "Мы делаем свою работу!". У них спрашивают: "В чем заключается ваша работа? Бить? Зачем?". На последние вопросы ответа не поступило.

На видео видно, что многие минчане пытаются выстроить диалог с проправительственными силовиками.

Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, на акциях протеста в Минске задержали 250 человек. Общее количество демонстрантов не превышает трех тысяч человек.

Стоит отметить, что во время протестов в Беларуси снова отключили интернет.

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