Сильный ветер появился после взлета: новые детали трагедии с воздушным шаром в Каменец-Подольском

Воздушные шары в Каменец-Подольском запускают не первый год и большинство таких полетов обошлись без приключений. Однако в 2021 году оба дня фестиваля не обошлись без инцидентов. В первый день шар приземлился на оживленной городской дороге, но обошлось без пострадавших.

На второй день шар понесло в сторону села, и он сначала пикировал над сельским кладбищем, а потом упал в овраге. Основная причина – сильный ветер. Почему на него не отреагировали организаторы фестиваля и пилот – неизвестно. В полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении правил воздушных полетов.

В какой-то момент воздушный шар стал неуправляемым и аэростат с пятью пассажирами и пилотом отнесло в сторону кладбища. Сейчас тут – два десятка разбитых могил и разбросанные вещи. Житель села Василий Рева первым прибежал на место происшествия, так как живет рядом.

Он рассказал, что сначала на могилы из корзины выпало два человека, один из них уже был мертвым. Еще двое выпали во двор селян. Погибший – 53-летний турист из Прилук. Его жена получила сильные травмы. Еще пять человек – пострадали. Один из них сейчас в реанимации с многочисленными переломами и за его жизнь борются врачи. Четверо человек – в травматологии.

"Летели с холма, и по верхушкам сосен. Когда я прибежал, увидел человека, который очень корчился от боли, в корзине была женщина, которая не могла самостоятельно выбраться. Я вызвал скорую помощь", - рассказал очевидец Николай Карасюк.

У Виктора Лишневского – перелом позвоночника. Его готовят к операции. Он рассказал, что сильный ветер поднялся через 15 минут после взлета. Пассажирам Лишневский приказал сесть и крепко держаться за веревки, а дальше все происходило, как в страшном сне.

28-летний пилот воздушного шара тоже в больнице. У него травмы незначительные. С журналистами говорить отказывается, а с его женой врачи порекомендовали не общаться.