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Сильный магнитный шторм: в конце сентября украинцев накроет жуткая буря

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 21:29
Сильный магнитный шторм: в конце сентября украинцев накроет жуткая буря
Магнитная буря в сентябре (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты предупредили о сильнейшей магнитной буре

Магнитная буря с очень высокими показателями обрушится на Землю в последние дни сентября, и она будет бушевать не менее трех дней. Такое предупреждение сделали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По данным специалистов, сильнейший магнитный шторм обрушится на Землю в ночь с 26 на 27 сентября и практически сразу эта буря достигнет уровня G2. Следующие два дня, 27 и 28 сентября, буря будет находится в пиковом значении и начнет ослабевать только днем 29 сентября. Однако и 30 сентября метеочувствительные люди будут ощущать ее последствия.

С 26 по 30 сентября возможно значительное ухудшение самочувствия. Может появится головная боль, слабость, проблемы с давлением. Также возможна боль в старых переломах и травмах, а у людей с хроническими заболеваниям костей – будет сильный дискомфорт.

Сильный магнитный шторм: в конце сентября украинцев накроет жуткая буря

Магнитные бури в сентябре (Скриншот)

Возможны проблемы со здоровьем у людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями, скачками артериального давления. Люди с психическими расстройствами, а также склонные к депрессиям – могут почувствовать ухудшение своего эмоционального и психологического состояния. Возможны бессонница, потеря аппетита.

Чтобы минимизировать воздействие магнитной бури, специалисты рекомендуют отложить тяжелые дела и поездки на более благоприятный период, хорошенько выспаться, больше гулять на свежем воздухе, пить обычную воду, не злоупотреблять алкоголем и не встревать в конфликтные ситуации. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом и держать под руками необходимые лекарства.

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