Сильные грозы и жуткая жара: какие области Украины накроет непогодой

Погода в Украине во вторник, 1 сентября, ожидается опасная и сложная. Часть страны накроет сильными грозовыми дождями и резко упадет температура воздуха, а на остальной территории страны будет сухо и очень жарко.

Погода на востоке страны будет сухая и жаркая, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +32 до +35 градусов.

В южных областях небольшая облачность, но без осадков. Ночью от +19 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +33 +35 градусов, в Одессе +30 +32 градуса. В Крыму сухо и солнечно, ночью +19 +21 градус, днем +29 +31 градус.

На севере страны ожидается сухая погода, с небольшой облачностью. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 +18 градусов, днем ожидается от +29 до +31 градуса.

На западе Украины синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди, местами кратковременные ливни. Ночью температура воздуха составит +13 +16 градусов, днем в большинстве областей станет прохладнее, от +23 до +26 градусов.

В центральных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью от +16 до +18 градусов, днем прогреется до +32 +34 градусов.

В Киеве 1 сентября будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от +17 до +19 градусов, днем столбики термометров покажут от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 1 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики ошарашили прогнозом погоды на первую неделю сентября.